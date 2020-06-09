Сдача крови стимулирует обновление ее клеточного состава - трансфузиолог

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сдача крови стимулирует обновление ее клеточного состава, сообщил заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Антон Свирский во время видеобрифинга в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считается, что донорство крови полезно для здоровья самого донора, потому что происходит определенная тренировка организма к обновлению. То есть стимулируется обновление клеточного состава крови, организм приспосабливается к кровопотерям, и при определенных экстренных ситуациях у донора восстановится объем кровопотери и клеточный состав быстрее, чем у тех людей, которые кровь никогда не сдавали", - отметил Антон Свирский.

По его словам, есть свидетельство того, что у регулярных доноров крови снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний - инсультов, инфарктов. Кроме того, по данным ВОЗ, в среднем донор крови живет на 5 лет дольше, чем человек, который кровь не сдает.

Как сообщил директор РНПЦ Федор Карпенко, сегодня в республике более 65 тыс. почетных доноров. По его словам, это те люди, которыми страна должна гордиться. Чтобы стать почетным донором, необходимо безвозмездно сдать кровь не менее 20 раз, а плазму, лейкоциты и тромбоциты - не менее 40. Также это может быть 40 платных донаций крови или 80 донаций компонентов.

Звание почетного донора дает ряд гарантий. Среди них повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста, право на отпуск в удобное для человека время, право на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, при покупке билетов на железнодорожный, автомобильный, водный или воздушный транспорт. В дальнейшем почетным донорам планируют расширить гарантии и компенсации.

В Беларуси 14 июня будет отмечаться Всемирный день донора крови.-0-