"Сделаем ремонт и купим машину!" Как обычные покупки помогают исполнить давние мечты?

Истории участников игры "Удача в придачу!" раз за разом подтверждают: повезти может каждому. Вне зависимости от возраста, профессии и места проживания. И даже если в вашей деревне нет магазина "Евроопт" или "Хит!", удачу легко доставят на дом курьеры онлайн-гипермаркета "Е-доставка"!

В 138-м туре интернет-покупки помогли выиграть сразу два суперприза: 50 000 рублей достались Наталье Боровской, животноводу из деревни Пристромы, а 30 000 рублей - Екатерине Практике, пенсионерке из агрогородка Колодищи. Как говорится, выиграли в два клика!

Крупно также повезло минчанкам: педагогу Веронике Игнатьевой, которая выиграла 40 000 рублей, и диспетчеру Таисии Сасиной, которая стала обладательницей 20 000 рублей. Поздравляем!

Розыгрыш состоялся 28 января в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где находится студия игры "Удача в придачу!", а уже в четверг, 30 января, главные счастливчики получили свои призы. Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Как удачливые покупатели распорядятся выигранными суммами?

"Ремонт сделаем, и еще на машину останется! Всегда о ней мечтала!"

В деревне Пристромы, что в Смолевичском районе, своего магазина "Евроопт" нет. Но это не помешало Наталье Боровской, которая трудится животноводом на одном из местных предприятий, стать главной победительницей 138-го тура игры "Удача в придачу!".

Покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" обернулась для Натальи Боровской из деревни Пристромы выигрышем 50 000 рублей!

И вот в руках счастливицы СТАТУСкарта с 50 000 рублей, а в душе - целая буря эмоций.

- Играем мы уже несколько лет: то в магазине "Евроопт" в Смолевичах делаем покупки, то в "Е-доставке". Закупаемся пару раз на месяц. Нравится! Работы много, особо времени нет по магазинам ездить, а тут домой все привезут, удобно. И так повезло нам! - радуется Наталья.

Наталья Боровская: "Исполню мечту о собственной машине!"

О своей победе удачливая покупательница узнала дома, в кругу детей. Поверили не сразу, а теперь уже вовсю планируют, как лучше распорядиться кругленькой суммой.

- Наверное, ремонт сделаем, может, машину купим. У меня права есть, а машины нет, - делится планами Наталья Боровская. - Это была моя мечта, потихоньку собирали деньги, но пришлось бы еще долго копить. Конечно, для меня 50 000 рублей - это очень большая сумма! Желаю всем удачи, пускай вам повезет, как и мне!

"Мама была права!"

Вероника Игнатьева, педагог из Минска, признается: участие в игре - это идея мамы. Она всегда говорила: покупайте, верьте, и все будет обязательно, выиграете! Так и получилось - результатом стали 40 000 рублей!

Выигрыш 40 000 рублей поможет Веронике Игнатьевой из Минска решить квартирный вопрос

- Но самое главное, что когда позвонили маме с этой новостью, она нам не поверила! Мы до этого нередко шутили на эту тему, и когда на самом деле повезло, то убедить маму, что это правда, было непросто, - смеется Вероника. - Но когда убедили, мама была очень счастлива!

Интересный факт: победительница живет буквально в нескольких сотнях метров от того самого гипермаркета, где регулярно проходят розыгрыши игры. Именно туда чаще всего ходит за покупками вместе с семьей. А узнав о своем выигрыше во вторник - за пять минут примчалась прямо в студию игры, чтобы лично убедиться в победе!

- Это так неожиданно, приятный шок! Мы снимаем квартиру, у нас маленький ребенок, и конечно, хочется какой-то стабильности, а не жить на чемоданах, - признается Вероника Игнатьева. - Поэтому деньги, которые мы выиграли, пойдут на первый взнос на собственное жилье. Это очень хорошее подспорье!

"Смотрю передачу - моя фамилия!"

Сумма в 30 000 рублей станет отличной прибавкой к пенсии для Екатерины Практики из агрогородка Колодищи Минского района. Свой первый крупный приз она выиграла в 81 год. Как говорится, удаче все возрасты покорны!

Екатерина Практика из агрогородка Колодищи лично убедилась: удаче все возрасты покорны!

И снова счастливой стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

- К игре присоединилась очень давно. В основном пользуюсь только "Е-доставкой". Помогают заказывать продукты то любимая племянница, то внучка. Мне очень нравится, что все нужное доставляют на дом. Не надо в магазин идти, - рассказывает счастливая Екатерина Николаевна.

Кстати, свою удачу бабушка "словила" в прямом эфире!

- Смотрела передачу, и вдруг - моя фамилия! Неожиданно было, конечно, - вспоминает Екатерина Практика. - Это большое счастье. Надо сделать ремонт в квартире, уже давно не сделала, потом надо отблагодарить моих любимых внуков, племянницу, которые мне всегда помогают. И, может, путевку куда-нибудь отдохнуть возьму!

"На Старый Новый год загадала выиграть!"

Удача часто приходит к тем, кто верит и ждет! А у Таисии Сасиной, диспетчера из Минска, история вышла по-настоящему волшебная.

История у Таисии Сасиной из Минска вышла по-настоящему волшебная!

- Практически все я покупаю в "Евроопте". Всегда мечтала и верила, что мне когда-нибудь повезет. И на Старый Новый год загадала желание: выиграть в игре "Удача в придачу!". Даже не верится, что это желание действительно сбылось! - радуется победительница.

Планы на выигранные 20 000 рублей у Таисии Сасиной большие:

- Эти деньги мне так нужны! Как раз ремонт делаю, смогу погасить все свои рассрочки, да и со здоровьем вопросы накопились. Так переживала, где взять денег на все. А теперь так рада, что нет слов!

"На море не были никогда!"

Также в 138-м туре своих обладателей нашли 10 туров на двоих в настоящую восточную сказку - пятизвездочный отель BAB AL QASR BEACH RESORT & SPA 5* в Объединенных Арабских Эмиратах.

В числе счастливчиков оказалась и Людмила Семеницкая, контролер из Минска. И в этот раз удачной снова оказалась покупка в "Е-доставке"!

Если лететь на море - то сразу в Эмираты! Минчанка Людмила Семеницкая выиграла отдых на двоих на роскошном курорте

- В "Е-доставке" покупки делаю часто, с маленьким ребенком неудобно нести большие пакеты, а тут прямо на дом все привезут. Играю уже, наверное, года два, до этого был сертификат на 10 рублей. И тут путевка в Эмираты. Не ожидала, честно говоря, что выиграю! Было шоковое, конечно, состояние, - улыбается победительница.

Как признается Людмила Семеницкая, она никогда не была в таких дальних краях, да и вообще на море.

- Надеюсь, что все получится, и нас с мужем отпустят на работе в такой внеочередной отпуск. Отдохнем с большим удовольствием!

Отличная новость! Теперь призы в игре "Удача в придачу!" будут разыгрываться намного чаще!

В 139-м туре, который стартовал 27 января и продлится по 23 февраля, состоится восемь розыгрышей!

Каждые четыре дня - 31 января, а также 4, 8, 12, 16, 20 и 24 февраля - будут разыграны: приз в 10 000 рублей, 5 призов по 1 000 рублей и 1 000 подарочных сертификатов на сумму в 10 рублей.

Участие в ближайшем розыгрыше 31 января примут игровые коды, полученные за покупки, совершенные с 27 по 30 января включительно. Спешите запастись игровыми кодами!

Победителей определят в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировская, 6. Следить за ходом событий можно будет в онлайн-трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрышей в 17:00.

А 25 февраля будут разыграны суперпризы 139-го тура: крупные денежные суммы 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Претендовать на суперпризы будут ВСЕ ИГРОВЫЕ КОДЫ, полученные за время тура: с 27 января по 23 февраля включительно.

Розыгрыш суперпризов состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.

Таким образом, КАЖДЫЙ ВАШ ИГРОВОЙ КОД ИСПЫТАЕТ УДАЧУ ДВАЖДЫ: не только в ближайшем розыгрыше призов, но и во время розыгрыша суперпризов тура!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". В игре участвуют магазины "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркет "Е-доставка".

Будьте внимательны! Как и раньше, "товары удачи" будут меняться раз в две недели. То есть в середине тура произойдет их смена.

С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 139-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

Покупайте "товары удачи" в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" - и выигрывайте чаще!

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