Сегодня начались продажи элитных коммерческих помещений в доме "Парк Челюскинцев"

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 августа 2019, Пн
+25°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2866
USD 2.0431
RUB 3.1313
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко посетил объект правительственной связи КГБ
Президент
Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут - Кухарев
Общество
Посол Великобритании: в деле сохранения мира Беларусь принимает активное участие
Политика
Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: осталось меньше трех недель!
Общество
Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские легкоатлеты стали вторыми на командном ЧЕ в Норвегии
10:10 Спорт
Пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной пройдет в БЕЛТА 14 августа
10:02 Политика
КГК выявил в Мстиславском районе нарушения при распоряжении госимуществом и землей
09:59 Регионы
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
09:56 В мире
Фото с игроком "Ливерпуля" стоило ребенку разбитого носа
09:54 Калейдоскоп
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 августа
09:53 Регионы
В Красноярском крае погибли четверо туристов
09:37 В мире
В Азербайджане отмечается религиозный праздник Курбан-байрам
09:28 В мире
В Витебске опрокинулось такси: пострадал водитель и два пассажира
09:25 Происшествия
Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна
09:23 Экономика
Более тонны дикорастущей конопли уничтожили в Костюковичском районе
09:19 Происшествия
В Минской области искали двух заблудившихся грибников в минувшие сутки
09:18 Происшествия
Вера Лапко досрочно завершает теннисный сезон
09:04 Спорт
Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: осталось меньше трех недель!
08:34 Общество
В Колумбии во время авиашоу погибли двое военных
08:23 В мире
Картина выходных: тарифы на ЖКУ, в школу без стресса и самый вкусный день лета
08:00 Общество
Сегодня начались продажи элитных коммерческих помещений в доме "Парк Челюскинцев"
08:00 Общество
Вот она - победа! К кому из участников 126-го тура игры "Удача в придачу!" она "прилетит" уже завтра?
08:00 Общество
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
07:52 В мире
Таможенники из четырех стран сыграют на турнире по мини-футболу в Бресте
07:37 Регионы
Все новости
Темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сегодня начались продажи элитных коммерческих помещений в доме "Парк Челюскинцев"

Общество 12.08.2019 | 08:00

В успешном ведении бизнеса важна каждая деталь, и, конечно, важнейшую роль в нем играет месторасположение на карте города. Логика очевидна: чем больше потенциальных клиентов - тем более эффективен бизнес! А для некоторых видов бизнеса престижная локация является определяющей. Спешим вас обрадовать, на столичном рынке коммерческой недвижимости появилось практически эксклюзивное предложение - коммерческие помещения в жилом комплексе "Парк Челюскинцев".

"ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, который строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Это самый центр города и это единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска и рядом с одним из красивейших парков Европы.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" расположены со стороны главного фасада, выходящего на проспект Независимости на первом, втором и частично на третьем этажах.

Коммерческие помещения размещаются на первом, втором и частично третьем этажах
Коммерческие помещения размещаются на первом, втором и частично третьем этажах

В каждое помещение первого этажа есть отдельный вход с улицы, а на второй и третий этаж ведут отдельные лестницы и каждое помещение имеет отдельный вход. Высота потолков на первом и втором этаже - 3 метра, на третьем этаже - 2,7 метра.

Площадь коммерческих помещений - от 15 до 170 квадратных метров с возможностью объединения соседних помещений.

Каждый из блоков помещений оборудован системами канализации, водопровода и принудительной вентиляции.

Помещения имеют большие панорамные тонированные под бронзу окна, а цвет профиля - благородный "золотой дуб". На втором и третьем этажах предусмотрено декоративное дизайнерское ограждение панорамных окон.

Принципиальное преимущество коммерческих помещений в жилом комплексе "Парк Челюскинцев" - их универсальность. Владельцы могут использовать их по самому разному предназначению - открыть магазин, оборудовать стоматологический кабинет или медицинский центр, салон красоты или офис турфирмы. Несомненно, что любой вид торговли и услуг здесь будет востребован и популярен и жителями комплекса "Парк Челюскинцев", и жителями и гостями столицы.

И самое главное: приобретение как коммерческой, так и жилой недвижимости в комплексе "Парк Челюскинцев" - это неизменно выгодное вложение средств. Расположение в самом центре города с наиболее развитой инфраструктурой, современный архитектурный проект, лучшие отделочные и строительные материалы и смелые дизайнерские решения на годы вперед определяют рост стоимости недвижимости в этом комплексе. Ценность и квартир, и коммерческих помещений здесь будут только возрастать, становясь надежным фундаментом благополучия детей и внуков!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛИТНОГО КОМПЛЕКСА "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" ОЧЕВИДНЫ:

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХ МИНЧАН И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ. Независимо от времени года, парк Челюскинцев и Ботанический сад, которые занимают площадь более 175 гектар, привлекают тысячи минчан и гостей столицы каждый день, а по выходным это вообще одно из самых популярных мест развлечений и отдыха.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад
Парк Челюскинцев и Ботанический сад

ВСЕ ДЛЯ ОТДЫХА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Если вы приверженцы здорового образа жизни, то комплекс "Парк Челюскинцев" - это ваше место для жизни! И не только благодаря непосредственно парку, в котором так удобно совершать утренние пробежки. Ведь буквально в шаговой доступности расположены водно-спортивный комплекс с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… В общем, для занятий физкультурой и спортом здесь есть все возможности, и даже больше!

ПРЕКРАСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ. Множество маршрутов общественного транспорта на проспекте Независимости и сразу две станции метро - "Парк Челюскинцев" и "Московская" - делают этот район по-настоящему "близким" для каждого жителя города - ведь благодаря метро добраться сюда даже из противоположного конца города можно всего за 15-20 минут!

БЕЗОПАСНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ. Для безопасности жильцов и их гостей комплекс будет оснащен новейшей системой видеонаблюдения, а территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оснащена современной системой видеонаблюдения
Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оснащена современной системой видеонаблюдения

УДОБНЫЙ ПАРКИНГ. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса и гостевые места для парковки вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе на 190 мест, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры. Для жильцов дома, владельцев и арендаторов недвижимости не возникнет проблем где оставить машину.

Открытые парковочные места
Открытые парковочные места

УНИКАЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД. Для семей с маленьким детьми в комплексе "Парк Челюскинцев" предлагается уникальное решение - встроенный детский сад. Двухэтажный детский сад на 90 мест удобно и привлекательно вписан в архитектурное решение дома, а безопасная прогулочная зона на улице имеет собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.

Встроенный детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"
Встроенный детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"

Детская железная дорога рядом с комплексом
Детская железная дорога рядом с комплексом

Детская площадка в уже построенной части комплекса
Детская площадка в уже построенной части комплекса

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛОББИ с местом для консьержа и местом для отдыха, туалетной комнатой с пеленальным столиком.

Просторные дизайнерское лобби в комплексе "Парк Челюскинцев"
Просторные дизайнерское лобби в комплексе "Парк Челюскинцев"

КВАРТИРЫ "СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ", ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ, СКОРОСТНЫЕ ЛИФТЫ. Сегодня вы можете выбрать в престижном доме "Парк Челюскинцев" квартиру "свободной" планировки площадью от 30 до 100 кв.м, с панорамным остеклением и тонированными стеклами, с бесшумными скоростными лифтами OTIS, с благоустроенным двором с детскими и спортивными площадками, а на первых этажах этого же дома приобрести помещение для ведения бизнеса.

Согласитесь, удобно - жить и работать в одном месте!

Завершение строительства комплекса "Парк Челюскинцев" запланировано уже в феврале 2021 года. Так что и открытие своего дела на новом месте, и вселение в прекрасную квартиру в центре города совсем скоро!

Тем более, что застройщик комплекса компания "Дана Холдингз" предлагает покупателям самые выгодные и разнообразные способы финансирования покупки приобретения помещений. Этим летом условия покупки особенно привлекательны!

РАССРОЧКА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА на жилые и коммерческие помещения комплекса "Парк Челюскинцев" до 4 лет без процентов и переплат, которая действует только до конца лета, самое выгодное предложение этого лета на рынке недвижимости (https://bir.by/page/about-us/rassrochka.html). Условия просты, понятны и выгодны - покупатель вносит от 30% стоимости выбранного помещения, а остальную часть погашает равными долями на протяжении выбранного срока рассрочки. Таким образом, цена приобретаемой недвижимости равномерно распределяется на выбранное покупателем количество выплат.

Еще одна возможность покупки - ПАРТНЕРСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ как для юридических, так и для физических лиц (https://bir.by/page/about-us/real-estate-commercial.html). Консультанты отдела продаж "Дана Холдингз" всегда помогут подобрать наиболее предпочтительный вариант финансирования. Ведь к каждому клиенту у ведущего белорусского застройщика индивидуальный подход!

Все подробности можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании в Минске, на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Отдел работает с 08.30 до 20.30 по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Торопитесь, только этим летом вы можете воспользоваться самыми выгодными условиями покупки коммерческих помещений в комплексе "Парк Челюскинцев", количество которых ограничено.

"Парк Челюскинцев" - новые возможности для счастливой жизни и успешного бизнеса!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
жилье, недвижимость
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2866 BYN 2.282 BYN 2.292 BYN
USD
2.0431 BYN 2.038 BYN 2.045 BYN
RUB
3.1313 BYN 3.115 BYN 3.135 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Грибник-блогер на "тихой охоте"
Все видео

Фотоновости

Витебчанин Ярослав Борисов стал серебряным призером Международной олимпиады по информатике
Все фото

Инфографика

Заготовка ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения За 7 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br192,5 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br115,1 млн).
Вся инфографика
Президент
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии полномасштабного диалога с Эквадором
Лукашенко рассчитывает на укрепление позиций строительной отрасли в экономике Беларуси
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива Пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной пройдет в БЕЛТА 14 августа
Посол Великобритании: в деле сохранения мира Беларусь принимает активное участие
Следующие встречи глав правительств ЕАЭС и СНГ пройдут в Москве в октябре
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна
Правительство рассчитывает на долю строительства в ВВП Беларуси по итогам 2019 года около 5,7%
Тенденции рынков нефтепродуктов и газа обсудят на международной конференции в Минске
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Витебске опрокинулось такси: пострадал водитель и два пассажира
Более тонны дикорастущей конопли уничтожили в Костюковичском районе
В Минской области искали двух заблудившихся грибников в минувшие сутки
Регионы
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 августа
КГК выявил в Мстиславском районе нарушения при распоряжении госимуществом и землей
Таможенники из четырех стран сыграют на турнире по мини-футболу в Бресте
Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" БАТЭ разгромил "Энергетик-БГУ", столичное "Динамо" одержало волевую победу над "Минском" в 17-м туре чемпионата Беларуси
Белорусские легкоатлеты стали вторыми на командном ЧЕ в Норвегии
Вера Лапко досрочно завершает теннисный сезон
Технологии
Фото Госкомимущества "Белкартография" выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk
Сотня ребят из Могилевской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp
Белорусские компании готовы выполнять требования Евросоюза к инфобезопасности
Культура
Фото из архива Национальная библиотека подготовила 15-килограммовое факсимильное издание Брестской Библии
Народному артисту СССР Олегу Стриженову исполняется 90 лет
Республиканский фестиваль двух рек пройдет в Докшицах
В мире
Фото El Tiempo В Колумбии во время авиашоу погибли двое военных
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Красноярском крае погибли четверо туристов
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
Фото с игроком "Ливерпуля" стоило ребенку разбитого носа
Названы самые богатые семьи в мире
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа, 14:30 Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Всегда в хорошей форме!
Неисправимые времена Ефремова
За полярным кругом
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия