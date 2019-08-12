Сегодня начались продажи элитных коммерческих помещений в доме "Парк Челюскинцев"

В успешном ведении бизнеса важна каждая деталь, и, конечно, важнейшую роль в нем играет месторасположение на карте города. Логика очевидна: чем больше потенциальных клиентов - тем более эффективен бизнес! А для некоторых видов бизнеса престижная локация является определяющей. Спешим вас обрадовать, на столичном рынке коммерческой недвижимости появилось практически эксклюзивное предложение - коммерческие помещения в жилом комплексе "Парк Челюскинцев".

"ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, который строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Это самый центр города и это единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска и рядом с одним из красивейших парков Европы.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" расположены со стороны главного фасада, выходящего на проспект Независимости на первом, втором и частично на третьем этажах.

Коммерческие помещения размещаются на первом, втором и частично третьем этажах

В каждое помещение первого этажа есть отдельный вход с улицы, а на второй и третий этаж ведут отдельные лестницы и каждое помещение имеет отдельный вход. Высота потолков на первом и втором этаже - 3 метра, на третьем этаже - 2,7 метра.

Площадь коммерческих помещений - от 15 до 170 квадратных метров с возможностью объединения соседних помещений.

Каждый из блоков помещений оборудован системами канализации, водопровода и принудительной вентиляции.

Помещения имеют большие панорамные тонированные под бронзу окна, а цвет профиля - благородный "золотой дуб". На втором и третьем этажах предусмотрено декоративное дизайнерское ограждение панорамных окон.

Принципиальное преимущество коммерческих помещений в жилом комплексе "Парк Челюскинцев" - их универсальность. Владельцы могут использовать их по самому разному предназначению - открыть магазин, оборудовать стоматологический кабинет или медицинский центр, салон красоты или офис турфирмы. Несомненно, что любой вид торговли и услуг здесь будет востребован и популярен и жителями комплекса "Парк Челюскинцев", и жителями и гостями столицы.

И самое главное: приобретение как коммерческой, так и жилой недвижимости в комплексе "Парк Челюскинцев" - это неизменно выгодное вложение средств. Расположение в самом центре города с наиболее развитой инфраструктурой, современный архитектурный проект, лучшие отделочные и строительные материалы и смелые дизайнерские решения на годы вперед определяют рост стоимости недвижимости в этом комплексе. Ценность и квартир, и коммерческих помещений здесь будут только возрастать, становясь надежным фундаментом благополучия детей и внуков!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛИТНОГО КОМПЛЕКСА "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" ОЧЕВИДНЫ:

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХ МИНЧАН И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ. Независимо от времени года, парк Челюскинцев и Ботанический сад, которые занимают площадь более 175 гектар, привлекают тысячи минчан и гостей столицы каждый день, а по выходным это вообще одно из самых популярных мест развлечений и отдыха.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад

ВСЕ ДЛЯ ОТДЫХА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Если вы приверженцы здорового образа жизни, то комплекс "Парк Челюскинцев" - это ваше место для жизни! И не только благодаря непосредственно парку, в котором так удобно совершать утренние пробежки. Ведь буквально в шаговой доступности расположены водно-спортивный комплекс с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… В общем, для занятий физкультурой и спортом здесь есть все возможности, и даже больше!

ПРЕКРАСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ. Множество маршрутов общественного транспорта на проспекте Независимости и сразу две станции метро - "Парк Челюскинцев" и "Московская" - делают этот район по-настоящему "близким" для каждого жителя города - ведь благодаря метро добраться сюда даже из противоположного конца города можно всего за 15-20 минут!

БЕЗОПАСНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ. Для безопасности жильцов и их гостей комплекс будет оснащен новейшей системой видеонаблюдения, а территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оснащена современной системой видеонаблюдения

УДОБНЫЙ ПАРКИНГ. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса и гостевые места для парковки вдоль парка, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе на 190 мест, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры. Для жильцов дома, владельцев и арендаторов недвижимости не возникнет проблем где оставить машину.

Открытые парковочные места

УНИКАЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД. Для семей с маленьким детьми в комплексе "Парк Челюскинцев" предлагается уникальное решение - встроенный детский сад. Двухэтажный детский сад на 90 мест удобно и привлекательно вписан в архитектурное решение дома, а безопасная прогулочная зона на улице имеет собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.

Встроенный детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"

Детская железная дорога рядом с комплексом

Детская площадка в уже построенной части комплекса

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛОББИ с местом для консьержа и местом для отдыха, туалетной комнатой с пеленальным столиком.

Просторные дизайнерское лобби в комплексе "Парк Челюскинцев"

КВАРТИРЫ "СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ", ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ, СКОРОСТНЫЕ ЛИФТЫ. Сегодня вы можете выбрать в престижном доме "Парк Челюскинцев" квартиру "свободной" планировки площадью от 30 до 100 кв.м, с панорамным остеклением и тонированными стеклами, с бесшумными скоростными лифтами OTIS, с благоустроенным двором с детскими и спортивными площадками, а на первых этажах этого же дома приобрести помещение для ведения бизнеса.

Согласитесь, удобно - жить и работать в одном месте!

Завершение строительства комплекса "Парк Челюскинцев" запланировано уже в феврале 2021 года. Так что и открытие своего дела на новом месте, и вселение в прекрасную квартиру в центре города совсем скоро!

Тем более, что застройщик комплекса компания "Дана Холдингз" предлагает покупателям самые выгодные и разнообразные способы финансирования покупки приобретения помещений. Этим летом условия покупки особенно привлекательны!

РАССРОЧКА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА на жилые и коммерческие помещения комплекса "Парк Челюскинцев" до 4 лет без процентов и переплат, которая действует только до конца лета, самое выгодное предложение этого лета на рынке недвижимости ( https://bir.by/page/about-us/rassrochka.html ). Условия просты, понятны и выгодны - покупатель вносит от 30% стоимости выбранного помещения, а остальную часть погашает равными долями на протяжении выбранного срока рассрочки. Таким образом, цена приобретаемой недвижимости равномерно распределяется на выбранное покупателем количество выплат.

Еще одна возможность покупки - ПАРТНЕРСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ как для юридических, так и для физических лиц ( https://bir.by/page/about-us/real-estate-commercial.html ). Консультанты отдела продаж "Дана Холдингз" всегда помогут подобрать наиболее предпочтительный вариант финансирования. Ведь к каждому клиенту у ведущего белорусского застройщика индивидуальный подход!

Все подробности можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании в Минске, на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Отдел работает с 08.30 до 20.30 по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Торопитесь, только этим летом вы можете воспользоваться самыми выгодными условиями покупки коммерческих помещений в комплексе "Парк Челюскинцев", количество которых ограничено.

"Парк Челюскинцев" - новые возможности для счастливой жизни и успешного бизнеса!

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