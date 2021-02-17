Сегодня начнется суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд сегодня начнет судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", сообщает БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство начнется в 11.00 и будет проходить в суде Московского района Минска.

4 февраля прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-