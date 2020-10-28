Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики обсудили сегодня работу медучреждений на фоне COVID-19. В традиционном рабочем совещании с руководством Минздрава и облздравов, ведущих медучреждений в формате видеоконференции приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова обратила внимание на работу медучреждений разного уровня - начиная от ФАПов и заканчивая республиканскими центрами.

"Надо принимать все меры для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь людям. Судя по вашим отчетам, в каждом регионе у нас достаточно свободных мест в больницах. Там, где не требуется стационарное лечение, пациенты должны получать грамотную медицинскую помощь амбулаторно", - отметила председатель Совета Республики.

По ее словам, в медучреждениях на сегодня нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты, медикаментов. "Если будут возникать какие-то вопросы, мы с вами на связи, - сказала Наталья Кочанова, обращаясь к руководителям учреждений здравоохранения. - Буду включаться еженедельно, чтобы слышать ситуацию из первых уст, хотя владею информацией ежедневно".-0-