Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами - Муравейко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под влиянием внешних сил сегодня пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами. Такое мнение высказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами, спекулируя на непонятных символах, на нашей белорусской истории, - сказал Павел Муравейко. - К счастью, у нас есть определенный инструментарий работы по данным направлениям. Надеюсь, что все вопросы будут решены, и в Беларуси будут мир и стабильность".-0-