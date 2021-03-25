Сегодня у вузов Беларуси и России много точек соприкосновения - Карпенко

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках информационно-образовательного проекта "Школа активного гражданина" (ШАГ) в школах Беларуси прошел единый день информирования учащихся на тему "Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного государства". Министр образования Игорь Карпенко посетил среднюю школу №111 Минска и встретился с учениками 8-11-х классов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в преддверии Дня единения народов Беларуси и России. "Нас объединяют теснейшие связи буквально на уровне каждой семьи. И, естественно, эти узы скрепляют и наши отношения на уровне государств. У нас общая история. На протяжении веков белорусский и российский народы неоднократно доказывали свое стремление быть вместе. И в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время вместе восстанавливали страну. Не было, пожалуй, ни одной крупной стройки на территории России, в которой не принимали бы самое активное участие белорусы. Это обустройство Калининградской области, строительство БАМа, освоение нефтяных и газовых месторождений Западной и Восточной Сибири, богатств Дальнего Востока. И сегодня на территории России остались города и поселки, которые можно назвать белорусскими не только потому, что они возводились силами белорусских строителей, но и потому, что значительную часть их населения составляют этнические белорусы. В свою очередь, Беларусь стала родным домом для многих сотен тысяч россиян", - сказал Игорь Карпенко.

Министр отметил: в последнее время набирают обороты межвузовское взаимодействие, реализация масштабных совместных образовательных и научных проектов и программ по самому широкому спектру направлений. "Значительно укрепились межрегиональные связи двух стран. Сегодня учреждения высшего образования Беларуси реализуют более 1,4 тыс. прямых договоров с российскими партнерами. В Могилеве успешно функционирует Белорусско-Российский университет. Там реализуются сразу две образовательных программы - российская и белорусская. Это уникальное учебное заведение. Кроме того, в Беларуси действуют еще два филиала российских вузов. Есть совместные программы между нашими высшими учебными заведениями. Возможность академической мобильности, то есть взаимодействия, общения педагогов, обмена студентами, стажировками, практиками, создает уникальную, на мой взгляд, образовательную среду, - подчеркнул он. - Согласитесь, сегодня сложно поставить системе образования границы. Особенно в век развития информационных технологий. И в этой связи нам надо находить новые точки соприкосновения: интегрироваться, учиться друг у друга. Различных возможностей достаточно много, и мы будем их реализовывать".

Игорь Карпенко ознакомился с материально-технической базой школы, условиями для обучения и воспитания ребят, посетил кабинет начальной школы - лего-конструирования, кабинеты трудового обучения, адаптивной физической культуры, столовую.-0-