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30 августа 2020, 21:26

Сейчас становится более очевидным, кто стоит за всеми выходами на улицу и протестами - Беляков

Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков. Скриншот видео СТВ
Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков. Скриншот видео СТВ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас становится более очевидным, кто стоит за всеми выходами на улицу и протестами, заявил в эфире СТВ директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас со всех процессов, которые происходят в Беларуси спадает определенная маска. И становится более очевидным, кто стоит за этими всеми выходами на улицу, за этими всеми протестами, какие цели они преследуют и чего хотят. Они не хотят добра Беларуси. Они хотят внести в белорусское общество раскол", - сказал Дмитрий Беляков.

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"Люди выходят на митинги, площадь не самостоятельно - это очевидно. Выходят исходя из того, что получена такая установка выйти и попытаться раскачать наше общественное согласие, в том числе через определенные Telegram-каналы", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

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Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская подчеркнула, что женщин используют в политических целях. "Это такой интересный психологический шаг с точки зрения политики. Вот именно это и используется".

По его словам, очевидна и конечная цель происходящего. "Беларусь - это инструмент, которым можно разрушить три глобальных проекта. Начнем с дальнего зарубежья - это "Экономический пояс Шелкового пути". Это узкое горлышко для транспортировки китайских товаров в Европу и обратно. Это евразийская интеграция - ЕАЭС. И, конечно, Договор о коллективной безопасности, который является блоком для распространения НАТО на восток. То есть, все те интеграционные процессы, всю ту экономику, все то международное сотрудничество, которое здесь формировалось в последние 20 лет - вот в чем их истинная цель", - добавил директор центра.-0-

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