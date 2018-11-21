Секретари Совбезов стран СНГ обсудили вопросы совместного реагирования на новые угрозы безопасности

21 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 21 ноября в Москве принял участие в шестой встрече секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Участники форума обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
Станислав Зась выступил по вопросам борьбы с терроризмом, совместного реагирования на новые угрозы биологической безопасности, совершенствования механизмов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Состоялись также двусторонние встречи государственного секретаря Совета безопасности Беларуси с руководителями аппаратов Советов безопасности государств - участников СНГ, в ходе которых рассмотрены перспективные направления сотрудничества.-0-
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