Секретные пропорции ингредиентов: на "Коммунарке" рассказали об успехе шоколада "Президент"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При создании шоколада "Президент" остановились на рецептуре, содержащей три вида молока. Об этом рассказал генеральный директор СОАО "Коммунарка" Сергей Анюховский в новостном эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Шоколад "Президент" разрабатывался около двух лет. Было сделано более 50 образцов. Остановились на рецептуре, которая содержит три вида молока. И в самом продукте белорусское молоко чувствуется. Как говорят наши технологи, съесть плитку шоколада эквивалентно стакану выпитого молока", - рассказал Сергей Анюховский.

В основе лакомства - несколько видов молока: цельное, сухое и сгущенное. И на 15% меньше сахара. А вот пропорции ингредиентов держатся в тайне. Впрочем, лакомство уникально не только своим вкусом, но и историей создания.

Как сообщалось, молочный шоколад "Президент" удостоен золотой медали на крупнейшей международной выставке "Продэкспо" в Москве. Профессиональное жюри конкурса по достоинству оценило продукцию, представленную на выставке. Золотой медалью награжден шоколад "Президент" молочный, шоколад с черничным пюре "Беловежская пуща" и подарочный набор конфет "Бельгийский трюфель".

На кондитерской фабрике в год выпускают 27 тыс. т продукции.-0-