"Сельская газета" помогает сохранять белорусские народные традиции - Луцкий

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Сельская газета" помогает сохранять белорусские народные традиции. Об этом сегодня заявил министр информации Игорь Луцкий на открытии фотовыставки "Земля и люди: лента времени" к 100-летию со дня выхода первого номера издания, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, насколько важно, чтобы такие газеты продолжали свою историю, менялись в современных условиях, но выполняли свою функцию Игорь Луцкий ответил: "Меняться нужно осторожно, потому что в деревне размеренный уклад, со своими традициями. И говоря об этом издании, терять эти традиции в угоду современным новшествам я бы не стал. Потому что все-таки там наши корни, наследие, и мы должны все это сохранить. Благодаря "Сельской газете" нам удается это делать, потому что она не только об аграриях, она о людях, которые живут на нашей малой родине, дают нам хлеб, пищу".
"Сегодня сказали о том, что журналисты "Сельской газеты" провели 287 дней в командировках. А как же писать о селе и не ездить туда, не говорить с людьми? Без этого невозможно создать нормальную газету, которую бы сельский житель читал. Мало того, он не такой простой, к нему нужен особый подход, потому что деревня такое сообщество, где все друг друга знают, каждое слово и движение чувствуется. Я хочу, чтобы наши журналисты писали только хорошее о нашей деревне, потому что она того заслуживает, этого заслуживают люди, которые там живут. Поэтому необходимо, чтобы "Сельская газета" была оплотом, опорой для тружеников села и для его жителей", - добавил Игорь Луцкий.
Главная аграрная газета страны отмечает 100-летие со дня выхода первого номера. За это время она сменила семь названий и девять главных редакторов, но всегда оставалась верна теме деревни и сельских тружеников. "Наш главный редактор - это читатель, а я только первый заместитель. Я всегда так говорю. Именно читатель голосует за газету рублем и интересом, и мы дорожим нашим читателем. Газета идет дальше, во второе столетие. Она меняется, ведь газет много, необходимо конкурировать. Это нелегко. Издание преобразилось внешне, есть интернет-версия. Мы не устаем учиться и будем пополняться молодыми кадрами", - подчеркнул главный редактор "Сельской газеты" Сергей Михович.
К юбилею сотрудники редакции подготовили фотовыставку "Земля и люди: лента времени". "Она вкратце рассказывает некоторые моменты из жизни нашей аграрной Беларуси за последние 100 лет, которые страна прошла вместе с "Сельской газетой". На фотовыставке есть не только цветные фотографии современного аграрного комплекса, но и архивные черное-белые снимки 1920-1930-х годов. Это, естественно, не все страницы биографии. Символично, что открывается она в Белорусском государственном аграрном техническом университете, ведь здесь растет смена для наших сельхозпредприятий. Дополняется все и антуражем - техника АПК, на которой работают наши люди, чтобы растить хлеб, обеспечить продовольственную безопасность страны. Эта выставка будет передвижной и дополняемой. Со временем будет показана в агрогородках и районах", - рассказал Сергей Михович.-0-
Фото Оксаны Манчук