"Сельская газета" помогает сохранять белорусские народные традиции - Луцкий

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Сельская газета" помогает сохранять белорусские народные традиции. Об этом сегодня заявил министр информации Игорь Луцкий на открытии фотовыставки "Земля и люди: лента времени" к 100-летию со дня выхода первого номера издания, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, насколько важно, чтобы такие газеты продолжали свою историю, менялись в современных условиях, но выполняли свою функцию Игорь Луцкий ответил: "Меняться нужно осторожно, потому что в деревне размеренный уклад, со своими традициями. И говоря об этом издании, терять эти традиции в угоду современным новшествам я бы не стал. Потому что все-таки там наши корни, наследие, и мы должны все это сохранить. Благодаря "Сельской газете" нам удается это делать, потому что она не только об аграриях, она о людях, которые живут на нашей малой родине, дают нам хлеб, пищу".

На выставке, посвященнной 100-летию "Сельской газеты"

"Сегодня сказали о том, что журналисты "Сельской газеты" провели 287 дней в командировках. А как же писать о селе и не ездить туда, не говорить с людьми? Без этого невозможно создать нормальную газету, которую бы сельский житель читал. Мало того, он не такой простой, к нему нужен особый подход, потому что деревня такое сообщество, где все друг друга знают, каждое слово и движение чувствуется. Я хочу, чтобы наши журналисты писали только хорошее о нашей деревне, потому что она того заслуживает, этого заслуживают люди, которые там живут. Поэтому необходимо, чтобы "Сельская газета" была оплотом, опорой для тружеников села и для его жителей", - добавил Игорь Луцкий.

Главная аграрная газета страны отмечает 100-летие со дня выхода первого номера. За это время она сменила семь названий и девять главных редакторов, но всегда оставалась верна теме деревни и сельских тружеников. "Наш главный редактор - это читатель, а я только первый заместитель. Я всегда так говорю. Именно читатель голосует за газету рублем и интересом, и мы дорожим нашим читателем. Газета идет дальше, во второе столетие. Она меняется, ведь газет много, необходимо конкурировать. Это нелегко. Издание преобразилось внешне, есть интернет-версия. Мы не устаем учиться и будем пополняться молодыми кадрами", - подчеркнул главный редактор "Сельской газеты" Сергей Михович.

Во время празднования юбилея "Сельской газеты"

К юбилею сотрудники редакции подготовили фотовыставку "Земля и люди: лента времени". "Она вкратце рассказывает некоторые моменты из жизни нашей аграрной Беларуси за последние 100 лет, которые страна прошла вместе с "Сельской газетой". На фотовыставке есть не только цветные фотографии современного аграрного комплекса, но и архивные черное-белые снимки 1920-1930-х годов. Это, естественно, не все страницы биографии. Символично, что открывается она в Белорусском государственном аграрном техническом университете, ведь здесь растет смена для наших сельхозпредприятий. Дополняется все и антуражем - техника АПК, на которой работают наши люди, чтобы растить хлеб, обеспечить продовольственную безопасность страны. Эта выставка будет передвижной и дополняемой. Со временем будет показана в агрогородках и районах", - рассказал Сергей Михович.-0-

В центре - председатель СПК "Агрокомбинат Снов" Николай Радоман

Начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская

Главный редактор газеты "Сельская газета" Сергей Михович и начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская

Министр информации Игорь Луцкий вручает грамоту Олегу Федорову

Министр информации Игорь Луцкий вручает диплом главному редактору газеты "Сельская газета" Сергею Миховичу

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло вручает грамоту Анжелике Мильто

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук вручает благодарность председателю агрокомбината "Снов" Николаю Радоману

Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич вручает подарок главному редактору газеты "Сельская газета" Сергею Миховичу

Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич вручает грамоту Анжелике Мильто

Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич вручил грамоту Елене Яско

Фото Оксаны Манчук