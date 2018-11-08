Семь брендов БССР

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Общество 08.11.2018 | 10:30
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Как говорил незабвенный Михаил Задорнов, у каждого приличного советского человека есть на балконе одинокая лыжа на случай "А вдруг!". Да, живущим в те времена приходилось быть запасливыми: магазины не баловали нынешним изобилием. Но были и тогда вещи, ставшие легендарными. Причем купить их можно и сейчас.

Телевизор

В 1954 году на Минском приборостроительном заводе имени Ленина появились первые белорусские телевизоры, и выпускали их здесь ни много ни мало почти два десятка лет. Первенец назывался просто и кратко – "Беларусь".

Телевизионный первопроходец имел экран диагональю 31 см (размер изображения 18×24 см) и был рассчитан на прием аж целых трех телевизионных каналов.

Модель продержалась в производстве до мая 1955 года, затем ее сменили другие разработки. Прохожие осаждали витрины ГУМа, чтобы хоть одним глазком увидеть чудо чудное! Потому что купить его могли единицы.

Приказом министра промышленности от 10 июля 1972 году на базе Минского радиозавода имени Ленина появилось объединение "Горизонт", которое и переняло у своего прародителя эстафету по выпуску телевизоров.

Уже во втором полугодии 1972-го здесь освоили выпуск телевизора "Горизонт-102". В 1986-м прекратили выпуск последней модели лампового телевизора "Горизонт-736". В целом завод "Горизонт" вывел на рынок огромное число моделей телеприемников и выпускает телевизоры по сей день.

Часы

Постановлением Совета Министров СССР и Совета Министров БССР было положено начало созданию часовой промышленности в Беларуси. С этого и началось строительство завода в конце 1953 года.

К середине 1955 года первый этап строительных работ завершился, и с 24 ноября Минский часовой завод был переведен в число действующих предприятий. В 1960 году началась разработка нового калибра часов: была создана конструкция с диаметром механизма 13 мм и высотой 3,4 мм. В конструкции механизма часов и конструкции внешнего оформления учитывался опыт работы с часами "Заря".

В 1961-м была выпущена опытная партия часов "Минск" ("Луч-1300"). Но в 1962 году завод переключился на освоение мужских часов "Вымпел". Министерство промышленности вместе с заводом приняли решение о производстве мужских особо плоских часов "Вымпел", выпускаемых 1-м Московским часовым заводом, который передал на них техническую документацию. Эти часы получили марку "Луч-2209". За всю историю своего существования предприятие освоило более 1700 различных моделей, многие из них получили признание далеко за рубежом, а некоторые даже были отмечены золотыми медалями.

Хрусталь

ОАО "Стеклозавод "Неман" находится в Березовке – городе мастеров стекла, в котором традиции производства стекла и хрусталя заложены с 1883 года. Предприятие постоянно совершенствовалось и расширяло ассортимент выпускаемой продукции, что наряду с высоким качеством сделало торговую марку "Неман" престижной и узнаваемой не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В неманском прейскуранте 1911 года покупателям предлагалось 1828 видов изделий – от шикарных сервизов и ваз до общедоступной хозяйственной посуды, керосиновых ламп и дверных ручек.

Стеклозавод "Неман". Изделия из хрусталя и накладного стекла
Стеклозавод "Неман". Изделия из хрусталя и накладного стекла

С заводом сотрудничали специалисты из Чехии, Германии, Бельгии, Польши, было налажено обучение молодежи стекольным профессиям. Постепенно сформировался костяк квалифицированных управленцев, мастеров, рабочих, которые были опорой предприятия в самые трудные годы. На их плечи легло восстановление завода, сожженного отступающими царскими войсками в Первую мировую войну, вместе с заводом они пережили мировой кризис в начале 30-х и вновь возрождали его в 1944 году, когда на месте преуспевающего предприятия чернели руины…

Привычный ассортимент почти не менялся до конца 1950-х годов. Технологически он был отработан, основан на традиционном ручном производстве, пользовался хорошим спросом.

В начале 1960-х годов в производство стеклянных изделий стала внедряться современная эстетика – простая, легкая, лишенная массивности и украшательства.

Холодильник

Первая модель белорусского холодильника называлась "Минск-1" и была встраиваемой. Вернее, уже встроенной. Она так и поступала в магазины: вместе со столешницей и шкафом для посуды слева.

"Минск-2" поступил в магазины в 1963 году. Он был отдельно стоящим и первым белорусским массовым – выпущено более 220 000 штук. Потом были еще "Минск-3", "Минск-4". Последний – повыше и поуже предшественников.

Выпущенный по французской лицензии "Минск-5" имел полки со сменной высотой установки, а его дверь открывалась с помощью специальной педали.

В 1973 году начинаются поставки белорусских холодильников за рубеж (первые партии – в Грецию и Польшу). В это же время с конвейера сходит первый в СССР двухкамерный холодильник – "Минск-7".

1978-й – год рождения одного из самых популярных в СССР холодильников: двухкамерного "Минск-15". Впервые в нем для теплоизоляции обеих камер был использован пенополиуретан. Он и его модификация "Минск-15М" выпускались в общей сложности 17 лет, произведено более 4 миллионов экземпляров.

На конвейере – холодильник "Минск-16"
На конвейере – холодильник "Минск-16"

Именно в Минске, например, был выпущен первый в СССР бытовой морозильный шкаф.

В 80-е годы прошлого века с конвейера стали сходить двухкамерные холодильники с нижним расположением морозильной камеры.

Керамическая плитка

В 1950 году был основан Минский кирпичный завод. И уже через три года выпущена первая партия строительного кирпича. С 1953 по 1961 год прошла серьезная реорганизация предприятия в Минский комбинат строительных материалов (МКСМ), который, кроме кирпича, производил молотую известь, гипсоволокнистые плиты, минеральную вату и рубероид. А уже в 1964 году стартовало производство той самой известной керамической облицовочной метлахской и фасадной плитки. Товар пришелся по вкусу, и позднее, после реконструкции в 1968 году, рост мощности производства вырос в 2,5 раза. В восьмидесятых годах этот показатель вырастает от 3,1 до 8,3 млн. м. кв.

С 1986 года идет постоянное обновление оборудования и расширение производства. Построен новый производственный корпус с двумя конвейерными печами, конвейерными линиями нанесения глазури и другим оборудованием. Начато техническое перевооружение плиточного производства, снос старых туннельных печей и монтаж новых конвейерных автоматизированных линий.

Велосипед

История велосипедной марки "Аист", которая теперь пишется латиницей AIST, объединившей за более чем 65 лет не одно поколение любителей велосипедов, ведет отсчет с 1947 года. За всю историю под этой маркой было продано более 55 млн велосипедов.

1950-й – продан 100-тысячный велосипед "Аист".

1967-й – за 20 лет существования марки реализовано около 8 млн велосипедов.

1983-й – реализован 16-миллионный велосипед

1992-й – рождение первого минского спортивно-игрового велосипеда BMX.

2008-й – марка AIST становится официальным партнером Белорусской федерации велосипедного спорта

2008-й – на Олимпийских играх в Пекине на трековом велосипеде AIST выступила восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская

2012-й – первая поставка трековых велосипедов AIST в Федерацию велоспорта России

2012-й – на велосипедах AIST белорусские спортсменки установили олимпийский рекорд и два национальных рекорда на олимпийском велотреке в Лондоне

Сандалии

Истоки создания обувного предприятия "Неман" берут начало на фабрике Резникова, размещавшейся до сентября 1939 года в Гродно. Там изготавливались дамские сумки, портфели, блокноты, работала переплетная мастерская. Когда Западная Беларусь воссоединилась с Восточной, фабрику Резникова национализировали и переоборудовали в обувную, где создавалась женская и детская обувь ручного пошива с выпуском 100 пар в день. После войны были восстановлены первый и второй этажи фабрики, первый использовался под склад оборудования, прибывающего для фабрики, а на втором был открыт рантово-пошивочный цех, который служил и учебно-производственной базой для обувщиков. 10 июля 1947 года Постановлением Правительства Беларуси фабрика вступила в строй действующих предприятий, получила официальное наименование Гродненская обувная фабрика №1, и в 1949 г. выпуск обуви составил уже 416 270 пар. В 1953-м к фабрике присоединилось небольшое предприятие, выпускавшее обувь по индивидуальным заказам, – Гродненская обувная фабрика № 2. В 1960 году выпуск обуви составил 1 230 000 пар.

В традициях предприятия – выпуск легендарнейшего предмета не одного поколения – сандалий детских из натуральной кожи сандально-клеевого метода крепления! Они и сейчас пользуются огромным успехом.

Подготовила Олеся Олейник, 7 Дней

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