30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь капсул с землей с мест боев на территории Беларуси будут переданы российской стороне, сообщил сегодня журналистам советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня во время праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, на площадке перед храмом-памятником в честь Всех святых в Минске состоится торжественная церемония передачи капсул с землей с мест захоронений времен Великой Отечественной войны на территории Беларуси представителям России. В последующем капсулы будут доставлены и заложены в основание плит Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации", - рассказал Петр Фролов.

Всего будет передано семь капсул из шести областей Беларуси и города Минска, а также каталог захоронений, общая численность которых составляет 6807.

По словам Петра Фролова, в Беларуси много делается для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. "Я восхищен той подготовкой, которая проведена к 75-летию Великой Победы, - отметил он. - Мы одинаково чтим и понимаем эту Победу. Проходят годы, многие политические силы в Европе, наверное, хотели бы что-то изменить, как-то по-другому прочитать. Но отказ от собственной истории, от тех достижений и подвигов, которые были совершены в то непростое время, - это путь в никуда, путь в бездну. Потому что история - это часть национальной идентичности народа. Прошлое - это мост в будущее, и строить это будущее можно только на основании той истории".-0-