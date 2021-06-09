Семашко: Беларусь научилась побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь научилась жить в условиях пандемии и побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реалии таковы, что наша жизнь разделилась на доковидный период и последующий, в котором мы живем и работаем сейчас, - сказал Владимир Семашко. - Потерь не удалось избежать ни одной экономике, снижение ВВП по итогам года показали практически все страны мира".

Посол подчеркнул, что для Беларуси, как страны, 70% ВВП которой формируется путем экспорта, крайне важно восстанавливать и наращивать объемы сотрудничества. "Но мы научились жить и побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики, - заявил он. - Беларусь первой страной после России официально зарегистрировала у себя российскую вакцину "Спутник V" и приступила к массовой вакцинации населения этой вакциной. С октября этого года на крупнейшем белорусском фармацевтическом предприятии "Белмедпрепараты" начнется полный цикл выпуска этой вакцины по российской технологии - от выращивания до розлива".

Дипломат констатировал, что в 2021 году экономика Беларуси вышла на траекторию роста: ВВП за январь - апрель увеличился на 2,5%. "Это приличный показатель", - сказал он.

Владимир Семашко добавил, что по прогнозу по итогам текущего года рост экономики Беларуси составит не менее 2%. "При этом экспорт должен стать одним из решающих факторов оживления экономики", - подчеркнул он.-0-