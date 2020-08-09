Семашко: на выборах решается, будут ли наши дети и внуки сами определять свою судьбу

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На нынешних выборах решается вопрос о том, будут ли наши дети и внуки сами определять свою судьбу или кто-то со стороны будет указывать, как им жить. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, который сегодня первым пришел проголосовать на выборах Президента Беларуси на участке в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Голосование на президентских выборах - большая, ответственная акция для любого государства и общества, - сказал Владимир Семашко. - И Беларусь в этом смысле не исключение, потому что мы выбираем свое будущее, будущее государства, будущее нации".

Доля Беларуси в мировом промпроизводстве за годы независимости выросла более чем вдвое - Семашко Этот факт привел посол Беларуси в России Владимир Семашко, общаясь сегодня с журналистами на избирательном участке по выборам Президента Беларуси в Москве.

Он отметил, что белорусское общество и государство готовились к нынешним выборам очень тщательно, все было сделано четко в соответствии с Избирательным кодексом Беларуси. "Несмотря на все проблемы, а проблемы были огромные: и экономический кризис, связанный с пандемией, и сама пандемия - тем не менее все было организовано", - констатировал дипломат.

"Нынешние выборы Президента чрезвычайно важны, они определяют, чем будет жить наша нация, кем будут наши дети, внуки и правнуки: они будут сами решать свою судьбу или кто-то будет им говорить, как жить. Мы, белорусы, должны это сами все определить. Пока это у нас получается по всем направлениям", - подчеркнул Владимир Семашко.

Посол сообщил, что в России голосование на выборах Президента организовано в тех городах, где больше всего белорусов. В частности, участки открылись в Москве, в Санкт-Петербурге и Калининграде. "Мы очень ответственно отнеслись к подготовке, - отметил он. - В Москве самый большой контингент избирателей. В полном соответствии с законом прошло предварительное голосование. Чем характерны эти выборы? Тем, что очень высокая активность избирателей. Отчасти это объясняется тем, что многие белорусы из-за пандемии оказались здесь отрезаны, не способны выехать, как это было раньше, на один-два дня в Беларусь, проголосовать по месту жительства и вернуться назад на учебу или работу. В посольстве в Москве на предыдущих выборах - и президентских, и парламентских - всегда было около 1,5 тыс. избирателей. В этом году мы ожидаем, что будет гораздо больше: 2-2,5 тыс. По крайней мере, по итогам пяти дней досрочного голосования уже более тысячи человек проголосовали". Владимир Семашко напомнил, что любой гражданин Беларуси, по тем или иным причинам оказавшийся в день выборов в России, может прийти в посольство и проголосовать со своим паспортом.-0-