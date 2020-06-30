Семашко: открытие Ржевского мемориала - знаковое событие и для белорусов

30 июня, Ржев /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, которое состоялось сегодня с участием президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, является знаковым событием не только для россиян, но и для белорусов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Дипломат напомнил, что согласно последним данным в боях подо Ржевом общие потери советских войск составили до 1 млн 400 тыс. человек. "Среди них было много и белорусов, - отметил Владимир Семашко. - Ведь многие белорусы отступали вместе с войсками Красной армии, вместе разбили немцев под Москвой, участвовали в боях подо Ржевом, где с января 1942 по март 1943 года проводились и оборонительные, и наступательные операции, чтобы сдерживать фашистов, с одной стороны, от нового наступления на Москву, а с другой - оттягивать их силы и средства от южного направления. Белорусы участвовали во всех операциях и на всех фронтах".

Посол Беларуси в России подчеркнул, что идея возвести мемориал подо Ржевом во многом была совместной. "Мы участвовали в ее реализации финансово через средства, которые выделены в рамках Союзного государства", - заметил он.

Мемориальный комплекс в память о всех солдатах Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области в 210 км от Москвы возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составляет 25 м, она установлена на насыпном 10-метровом холме. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Они победили в открытом международном конкурсе, на который было представлено почти 30 заявок.

Мемориал создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства. Его общая стоимость - 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделено 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования.

Пожертвования на мемориал приходили не только из России, но и из Беларуси и Казахстана. Был проведен народный сбор фотографий фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении. Более 2 тыс. семей из стран СНГ прислали фото и рассказы о боевом пути своих родных. Собранные материалы станут частью оформления музея мемориала подо Ржевом.

Строительство мемориала было завершено, как и первоначально планировалось, еще в апреле, и открыть его намечалось 9 мая - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в России церемонию перенесли на более поздний срок.-0-