Семашко вручил медаль Франциска Скорины руководителю автономии "Белорусы Москвы"

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил медаль Франциска Скорины председателю Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алле Тужилкиной. Торжественная церемония состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Указом Президента Беларуси Алла Тужилкина награждена медалью за значительный личный вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей и популяризацию белорусского культурного наследия в России.

Вручая высокую награду, Владимир Семашко отметил большой личный вклад Аллы Тужилкиной в становление и развитие организации "Белорусы Москвы".

"В 1999 году вы были одной из инициаторов создания автономии "Белорусы Москвы", которая определила своей задачей сохранение и продолжение культурных традиций исторической родины, - сказал он. - Сегодня это серьезная общественная организация, которой вы отдали больше 20 лет своего труда, в которую вы вложили свою душу и силы. Она объединяет тысячи людей. Автономия под вашим руководством активно взаимодействует с научными, образовательными и национальными сообществами".

В свою очередь Алла Тужилкина выразила уверенность в том, что впереди еще много добрых дел, новых проектов, которые будут служить на благо дружбы между Беларусью и Россией.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие представители Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Совета Ассамблеи народов России, Московского дома национальностей, Дома народов России, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им.М.И.Рудомино, а также руководство Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России".-0-

Фото посольства Беларуси в России