Семейная политика и повышение качества жизни - депутат о предложениях к ВНС

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак рассказала о предложениях к Всебелорусскому народному собранию в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Уже совсем скоро состоится Всебелорусское народное собрание. Конечно, мы очень активно к нему готовимся. Принимали участие в диалоговых площадках, было выработано очень много предложений", - отметила Людмила Макарина-Кибак. По ее словам, активно обсуждаются вопросы повышения качества жизни населения. Также часто вносят предложения по поводу сохранения семейных ценностей.

"Благодаря семейному капиталу и помощи со стороны государства увеличивается количество многодетных семей. Теперь принято решение стимулировать рождение первого и второго ребенка", - добавила депутат.

Она подчеркнула, что в этот раз у Всебелорусского народного собрания особая роль. "Каждый человек хочет, чтобы его услышали. Люди вносят свои предложения. Если эти предложения будут приняты в резолюции, все будут понимать, что благодаря народу улучшается качество жизни. Мы всегда говорим: пожалуйста, предлагайте, мы услышим. Можно отправить предложения и в соцсетях, и в письменном виде. Считаю, это будет сплачивать народ", - заявила Людмила Макарина-Кибак.-0-