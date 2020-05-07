Семейные истории о войне рассказываю своим детям - Крутой

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Победе обязательно нужно хранить. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА. Он сегодня принял участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложил цветы к стеле "Минск - город-герой".

"Мы должны хранить и храним память о Победе не только в честь юбилея 75 лет, но и каждый год, потому что Беларусь - одна из наиболее пострадавших в войне стран. Разрушения, которым подверглась Беларусь, беспрецедентны. Людские потери - 3 млн человек, каждый третий житель", - отметил Дмитрий Крутой.

У стелы "Минск - город-герой"

По сути, во время войны была разрушена экономика, вся производственно-материальная база страны, в том числе более 10 тыс. промышленных предприятий. Многие остались без жилья, уничтожена социальная инфраструктура - более 6 тыс. школ и 3 тыс. садов. "Это колоссальные разрушения, наша страна восстанавливалась десятилетиями. Все это нужно помнить, и наша страна очень много внимания уделяет сохранению памяти", - добавил первый вице-премьер.

Так, в столице к 40-летию Победы была открыта стела "Минск - город-герой". Создан новый музей Великой Отечественной войны с уникальными экспонатами. В каждом городе Беларуси есть свой уголок памяти, посвященный важнейшим сражениям и людям, которые отдали жизни за Победу. Многие мемориальные комплексы и памятники известны далеко за пределами страны - это Брестская крепость, Хатынь, Буйничское поле.

Как и у любого белоруса, в семье Дмитрия Крутого хранят память о тех, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной войны. "По материнской линии дедушка воевал на Дальнем Востоке - Тихоокеанский флот, борьба с японцами как союзниками гитлеровской Германии. По отцовской линии у бабушки погибли почти все родственники в Беларуси и на фронтах Западной Европы, даже неизвестно, где многие похоронены", - поделился первый вице-премьер.

Семейные истории о войне Дмитрий Крутой рассказывает своим детям. "Надеюсь, буду рассказывать и внукам. Конечно, поражаешься героизму, мужеству и жизнелюбию людей, прошедших войну, потому что они перенесли просто ужасающие испытания, сохранили любовь к жизни, участвовали в восстановлении нашей страны и передали все это нам", - добавил он.-0-

Фото Андрея Покумейко