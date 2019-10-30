Семейный капитал: кто и на какие цели может использовать эти средства - отвечает адвокат

Программа семейного капитала в Беларуси продлена до 31 декабря 2024 года. При этом расширяются направления его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. Поскольку тема сейчас весьма актуальна, адвокат специализированной юридической консультации №1 Минска Екатерина Проневич специально для БЕЛТА подготовила ответы на вопросы, которые чаще всего задают граждане, обращаясь за юридической консультацией.

Кому и в каком размере назначается семейный капитал?

Семейный капитал - это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.

Назначается при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2024-го.

Семейный капитал предоставляется в размере $10 тыс. при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в 2015-2019 годах, а при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в 2020-2024 годах - в размере Br22,5 тыс.

Каковы условия для получения семейного капитала?

Семейный капитал назначается, если одновременно соблюдены следующие условия:

1) третий или последующий ребенок в семье родился или усыновлен (удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2024-го;

2) с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет;

3) мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной - граждане Беларуси и постоянно проживают в ней;

4) дети тоже постоянно проживают на территории Беларуси.

Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, такое право есть у отца (отчима) при соблюдении всех иных вышеназванных условий.

При раздельном проживании родителей, расторгнувших брак или не состоявших в браке, дети учитываются в семье одного из родителей, на воспитании которого они находятся.

Как реализовать свое право на получение семейного капитала?

За назначением семейного капитала мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной вправе обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей. В случае пропуска этого срока местный исполнительный и распорядительный орган вправе восстановить его с учетом конкретных обстоятельств.

Решение о назначении (отказе в назначении) семейного капитала принимается местным исполнительным и распорядительным органом в месячный срок со дня подачи заявления о его назначении.

Средства семейного капитала размещаются во вклады (депозиты) "Семейный капитал" в ОАО "АСБ Беларусбанк".

Кто и когда может использовать средства семейного капитала?

По общему правилу, право на распоряжение средствами семейного капитала возникает лишь по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на его назначение.

Законодательством установлена норма, которая позволяет средства семейного капитала использовать досрочно. До 31 января 2019 года - только лишь на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, которые определены Минздравом. Однако с 1 января 2020 года, со вступлением в силу указа №345 от 18 сентября 2019 года "О семейном капитале", направления досрочного использования средств семейного капитала расширены:

- на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора;

- на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования;

- на получение членом (членами) семьи следующих платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

на предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств;

на стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Право на распоряжение средствами семейного капитала предоставляется любому члену семьи с согласия других членов семьи. Если такое согласие не достигнуто, семейный капитал распределяется между всеми членами семьи в равных долях.

На какие цели может быть использован семейный капитал?

Средства семейного капитала могут быть использованы по одному или нескольким направлениям:

улучшение жилищных условий;

получение образования;

получение медицинской помощи;

получение услуг в сфере социального обслуживания;

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

На иные цели средства семейного капитала не могут быть использованы.

В случае же необоснованного использования средств семейного капитала они подлежат возврату в доход республиканского бюджета. При отказе от добровольного возврата необоснованно использованных средств семейного капитала они взыскиваются в судебном порядке.

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