Семейный капитал могут разрешить использовать досрочно для жилищного строительства

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость строительства жилья для многодетных, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, наиболее вероятно пополнит перечень нужд, на которые семейный капитал может быть разморожен досрочно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Семейный капитал проработал почти пять лет, программа финиширует в декабре этого года. И он показал свою эффективность. Если сравнить четыре года работы программы с четырьмя годами до ее принятия, то в 1,4 раза увеличилось количество семей с 3 и более детьми. Сегодня в Беларуси 104 тыс. многодетных семей. Но мы должны и дальше прирастать. Поэтому семейный капитал будет продлен еще на пять лет", - сказала Ирина Костевич.

При этом она отметила, что накануне "Большого разговора" поступало очень много обращений многодетных по размораживанию средств до исполнения 18 лет ребенку, рождение которого и дало право на назначение семейного капитала. "Чтобы решиться на рождение троих и более детей, самое важное - стабильный и хороший доход и жилье. Поэтому одним из направлений для досрочного размораживания семейного капитала, скорее всего, будет жилье для тех многодетных семей, которые стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Чтобы родители и дети могли иметь свои квадратные метры для достойной и счастливой жизни", - отметила Ирина Костевич.

Сейчас право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно по пяти направлениям: на улучшение жилищных условий, на услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери. Кроме того, можно использовать капитал досрочно на получение платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения по перечню и на условиях, утвержденных Минздравом.

Министр еще раз подчеркнула, что в демографической политике государства приоритет - многодетная семья. "Потому что каждый ребенок - это дополнительный лучик счастья в семье. А для государства - надежда на будущее", - заключила Ирина Костевич.-0-