Семейный ПЦР-тест и до 21 дня изоляции: что изменится в лечении пациентов с COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В приказ Министерства здравоохранения от 11 января 2022 года №20 "Об утверждении рекомендаций (временных) об организации оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19 и алгоритмов" внесены изменения. Новый приказ №75 Минздрава утвержден 25 января 2022 года. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Минздрав сообщил, как будут определять статус ковидных пациентов и срок лечения в домашних условиях. "В случае положительного результата теста на антиген SARS-CoV-2 у пациента, к которому прибыла контактная бригада, исследование мазков из носоглотки на антиген SARS-CoV-2 выполняется всем совместно проживающим лицам с симптомами острой респираторной инфекции (кашель, насморк, боль в горле и др.) и (или) с повышенной температурой тела. В случае отрицательного результата на антиген SARS-CoV-2 или в случае отсутствия возможности проведения теста на антиген SARS-CoV-2 при наличии клинической картины острой респираторной инфекции у пациента или совместно проживающих с ним лиц забирается комбинированный мазок из рото-носоглотки на ПЦР. Пациенты с инфекцией COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению на дому (с вручением требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции) с использованием средств телекоммуникационной связи до момента исчезновения клинических симптомов инфекции COVID-19, но не более 21 дня с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Также пациенты с бессимптомным течением не будут наблюдаться активно. Для них проведут инструктаж, расскажут о необходимости звонка в кол-центр при появлении клинической симптоматики (период наблюдения или изоляции - до 7 дней с даты забора биологического материала). Пациентов без факторов риска тяжелого течения с легкой формой течения COVID-19 будут наблюдать не реже 1 раза в 3 дня до клинического выздоровления (период наблюдения или изоляции - до 10 дней с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19). Пациенты с факторами риска тяжелого течения с легкой формой течения COVID-19 или пациенты со среднетяжелой формой течения заболевания будут наблюдаться ежедневно до клинического выздоровления, при необходимости - до 21 дня с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19.-0-