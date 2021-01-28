Семенчук: программа развития Беларуси на пятилетку направлена на благо человека

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на пятилетку направлена на благо человека, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Семенчук.

"Проект программы социально-экономического развития на пятилетку основан на достижениях страны за последние годы и десятилетия. Считаю, что правильно выбрана главная цель - обеспечение стабильности в обществе, рост благосостояния людей, - сказал Олег Семенчук. - Новая программа носит ярко выраженный социальный характер. Главным в ней остается человек, чтобы ему комфортно было жить, работать, отдыхать, получать образование, услуги здравоохранения и любые другие".

Парламентарий подчеркнул: один из ключевых показателей программы - к 2025 году продолжительность жизни белорусов должна увеличиться в среднем до 76,5 года. Предусмотрен рост заработной платы тружеников реального сектора экономики и социальной сферы. "Будут совершенствоваться адресная помощь населению, пенсионная система. Утверждена государственная программа "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы, где особое внимание уделяется трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Все это направлено на благо нашего человека, на развитие и движение страны вперед", - отметил он.-0-