ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 24 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:19 Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси Спорт
18:14 Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу Спорт
18:10 "Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:07 Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство Общество
17:43 В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев Происшествия
17:34 Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане В мире
17:33 Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия Общество
17:18 В Алматы охранника жилого комплекса ранили выстрелом из ружья В мире
17:15 В Минске легковушка сбила пешехода Происшествия
17:10 "Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата Спорт
17:05 Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом Спорт
17:00 Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в Беларуси Президент
16:37 Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече Спорт
16:35 Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом Спорт
16:22 Брестское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси Спорт
16:21 Музеи Беларуси и Великого Новгорода обмениваются выставками, несмотря на пандемию Культура
16:06 Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла ЦСКА на турнире в Санкт-Петербурге Спорт
15:45 В Глусском районе утонул мужчина Происшествия
15:35 ФОТОФАКТ: Пасхальные традиции представили на ремесленной ярмарке в Гродно Культура
15:31 Спикер грузинского парламента покинул свой пост В мире
15:24 Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани В мире
15:15 В Могилеве при пожаре в хозпостройке погиб мужчина Происшествия
15:15 ФОТОФАКТ: Гродненский "Ритм" разгромил смолевичскую "Викторию" в матче чемпионата страны Спорт
15:00 Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с Путиным. Спойлер: военную базу не обсуждали Президент
14:43 В Узденском районе горел склад Происшествия
14:34 В Зимбабве при крушении вертолета погибли четыре человека В мире
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписаны 1442 Общество
14:18 В Ляховичском районе при пожаре погибла пожилая женщина Происшествия
14:07 Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае "если вдруг" Президент
14:02 Углеродный вызов: новый налог ЕС и почему его вводят - интервью Экономика
Все новости
Все новости
Общество
24 апреля 2021, 18:07

Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство, сказала сегодня журналистам прима Мариинского театра Екатерина Семенчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я, наверное, один из тех не живущих на родине белорусов, которые продолжают любить и популяризировать белорусское искусство. "Например, в своих концертах я очень часто исполняю произведения Дмитрия Смольского, который, я считаю, является одним из классиков, - сказала Екатерина Семенчук. - С самого раннего детства я посещала все спектакли и знала весь репертуар Большого театра, меня активно водили мои бабушки и дедушки. В очень юном возрасте попала на оперу и балет и помню всех тех артистов. Знаете, на протяжении всей своей жизни, находясь вдали от того места, где родилась, которое люблю и где выросла, я никогда не теряла связи с моим городом, страной, с национальными корнями. Хотя у меня очень интернациональная семья, но помню даже, когда получала паспорт, у меня было написано - белоруска. Я так себя всегда чувствовала".

Екатерина Семенчук родилась в Минске, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. Сегодня артистка выступает в крупнейших оперных театрах Европы и Америки, поет на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях, она получила признание как замечательный интерпретатор партий Джузеппе Верди.

Визит примы Мариинского театра в Минск совпал с исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди в Большом театре, которое всегда приурочено к какой-либо специальной дате. В этом году траурная месса будет исполнена 25 апреля в память о чернобыльской трагедии, произошедшей 35 лет назад.

Для многих жизнь разделилась на "до" и "после" чернобыльской аварии. "Моя семья тоже пострадала, как и все остальные. И продолжаются, к сожалению, до сих пор отголоски этой трагедии. Это черная дата для всех жителей земли, потому что все-таки это смертоносное облако кружило вокруг всей земли. Поэтому этой мессой мы отдаем дань памяти тем, кто сражался с огнем на Чернобыльской станции, погиб, в общем всем тем, кто бесстрашно бросились помогать, зная, что рискуют здоровьем и жизнью", - отметила артистка.

"Произведение "Реквием" написано одним из самых величайших гуманистов в мире - Джузеппе Верди. Это совершенно невероятный человек, который гениален не только потому, что писал такую прекрасную музыку, но и потому, что на протяжении всей жизни оставался человеком. Он был примером человеколюбия, нравственности, поэтому его музыка такая живучая", - уверена Екатерина Семенчук.

Завтра на сцену Большого театра вместе с примой выйдут белорусские певцы, которые выступают на знаменитых театральных площадках самых разных стран. Среди них победительница многих международных конкурсов, в том числе ВВС "Певец мира-2015" в Кардиффе, лауреат двух "Золотых масок" Надежда Кучер и победитель конкурса "Опералия-2018" Павел Петров. Зрители услышат и лауреата международных конкурсов, выпускника Санкт-Петербургской консерватории брестчанина Александра Рославца, который сейчас является солистом Гамбургского оперного театра. В 2018 году он дебютировал на сцене миланского театра "Ла Скала". За дирижерским пультом в этот вечер будет молодой дирижер Дмитрий Матвиенко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как прима сработалась с артистами Большого театра, она ответила: "У нас здесь нет особой концепции. Творческая задача состоит в том, чтобы максимально четко, ясно донести до зрителя эту великолепную музыку. Дело не в концепции, а в понимании того, что ты делаешь и поешь. Ведь только объединившись с коллективом театра, с хором, оркестром, солистами и дирижером, получится цельное полотно. В данном случае - это концертное исполнение без сценического действия, поэтому у нас задача максимально чисто, красиво и вместе совершить то, что нас объединит. Не только нас с артистами, но с публикой", - заключила Екатерина Семенчук.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
искусство театр
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписаны 1442
Фото БРСМ Сборная команда белорусских студотрядов завоевала 3-е место на строительном чемпионате в Сочи
Фото из архива Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 апреля
Саркофаг ЧАЭС и другие строения атомной электростанции. Фото из архива Летчик-ликвидатор: боялись ли мы - скорее нет, спасали страну... - комментарий
Перед эвакуацией скота. Наровлянский район, декабрь 1986 года Чернобыльская зона. Наровлянский район в архивных фотографиях БЕЛТА
Главное
Александр Лукашенко во время посещения наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Лукашенко о развитии чернобыльских территорий: надо четко понимать, где будут жить люди
Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае "если вдруг"
Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с Путиным. Спойлер: военную базу не обсуждали
ФОТОФАКТ: Участники автопробега "За единую Беларусь" открыли сезон дальних маршрутов
Топ-новости
Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в Беларуси
"Мы видим, что здесь можно жить и работать" - Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии чернобыльских районов
Чернобыльская зона. Наровлянский район в архивных фотографиях БЕЛТА
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписаны 1442
Летчик-ликвидатор: боялись ли мы - скорее нет, спасали страну... - комментарий
Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на пяти участках
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте
ФОТОФАКТ: Пасхальные традиции представили на ремесленной ярмарке в Гродно
Карпенко: на повестке дня повышение качества и эффективности подготовки специалистов в вузах
ФОТОФАКТ: Имена плавучим средствам войсковой части 1242 присвоили в погранкомендатуре "Лоев"
Гайдукевич: сместить власть в Беларуси - задача номер один для многих центров силы на Западе
Комментарий главврача: сбить интенсивность третьей и последующих волн пандемии поможет вакцинация
Белоруска Ирина Курочкина выиграла золото ЧЕ по борьбе в Польше
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.