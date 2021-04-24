Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство, сказала сегодня журналистам прима Мариинского театра Екатерина Семенчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я, наверное, один из тех не живущих на родине белорусов, которые продолжают любить и популяризировать белорусское искусство. "Например, в своих концертах я очень часто исполняю произведения Дмитрия Смольского, который, я считаю, является одним из классиков, - сказала Екатерина Семенчук. - С самого раннего детства я посещала все спектакли и знала весь репертуар Большого театра, меня активно водили мои бабушки и дедушки. В очень юном возрасте попала на оперу и балет и помню всех тех артистов. Знаете, на протяжении всей своей жизни, находясь вдали от того места, где родилась, которое люблю и где выросла, я никогда не теряла связи с моим городом, страной, с национальными корнями. Хотя у меня очень интернациональная семья, но помню даже, когда получала паспорт, у меня было написано - белоруска. Я так себя всегда чувствовала".

Екатерина Семенчук родилась в Минске, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. Сегодня артистка выступает в крупнейших оперных театрах Европы и Америки, поет на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях, она получила признание как замечательный интерпретатор партий Джузеппе Верди.

Визит примы Мариинского театра в Минск совпал с исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди в Большом театре, которое всегда приурочено к какой-либо специальной дате. В этом году траурная месса будет исполнена 25 апреля в память о чернобыльской трагедии, произошедшей 35 лет назад.

Для многих жизнь разделилась на "до" и "после" чернобыльской аварии. "Моя семья тоже пострадала, как и все остальные. И продолжаются, к сожалению, до сих пор отголоски этой трагедии. Это черная дата для всех жителей земли, потому что все-таки это смертоносное облако кружило вокруг всей земли. Поэтому этой мессой мы отдаем дань памяти тем, кто сражался с огнем на Чернобыльской станции, погиб, в общем всем тем, кто бесстрашно бросились помогать, зная, что рискуют здоровьем и жизнью", - отметила артистка.

"Произведение "Реквием" написано одним из самых величайших гуманистов в мире - Джузеппе Верди. Это совершенно невероятный человек, который гениален не только потому, что писал такую прекрасную музыку, но и потому, что на протяжении всей жизни оставался человеком. Он был примером человеколюбия, нравственности, поэтому его музыка такая живучая", - уверена Екатерина Семенчук.

Завтра на сцену Большого театра вместе с примой выйдут белорусские певцы, которые выступают на знаменитых театральных площадках самых разных стран. Среди них победительница многих международных конкурсов, в том числе ВВС "Певец мира-2015" в Кардиффе, лауреат двух "Золотых масок" Надежда Кучер и победитель конкурса "Опералия-2018" Павел Петров. Зрители услышат и лауреата международных конкурсов, выпускника Санкт-Петербургской консерватории брестчанина Александра Рославца, который сейчас является солистом Гамбургского оперного театра. В 2018 году он дебютировал на сцене миланского театра "Ла Скала". За дирижерским пультом в этот вечер будет молодой дирижер Дмитрий Матвиенко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как прима сработалась с артистами Большого театра, она ответила: "У нас здесь нет особой концепции. Творческая задача состоит в том, чтобы максимально четко, ясно донести до зрителя эту великолепную музыку. Дело не в концепции, а в понимании того, что ты делаешь и поешь. Ведь только объединившись с коллективом театра, с хором, оркестром, солистами и дирижером, получится цельное полотно. В данном случае - это концертное исполнение без сценического действия, поэтому у нас задача максимально чисто, красиво и вместе совершить то, что нас объединит. Не только нас с артистами, но с публикой", - заключила Екатерина Семенчук.-0-