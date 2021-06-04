Семеняко: интервью Протасевича - очередное подтверждение вмешательства Запада в дела Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Протасевича - очередное подтверждение вмешательства Запада в дела Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, комментируя интервью Романа Протасевича программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ.

"Я был в командировке в Сирии, где наблюдал за ходом проведения выборов по приглашению парламента страны. И увидел там, будем так говорить, результаты разрушительной деятельности Запада по дестабилизации обстановки и обнищанию этой страны. И в интервью Протасевича еще раз подтверждено, что не внутренние какие-то есть предпосылки для возникновения протестных настроений, а именно внешние. И они не просто поддерживаются, они организовываются, финансируются и направляются. В этом в очередной раз убедило это интервью".-0-