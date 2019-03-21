Семинар по продвижению контента в соцсетях провели в Москве для региональных белорусских СМИ

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Семинар "Продвижение контента печатных СМИ на интернет-ресурсах и в социальных сетях", организованный Министерством информации Беларуси для региональных белорусских СМИ, состоялся 19-20 марта в Москве на базе федеральных российских и союзных изданий. В мероприятии приняли участие представители всех регионов республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В "Российской газете" с белорусскими коллегами встретились генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, главный редактор издания Владислав Фронин, шеф-редактор газеты "Союз Беларусь-Россия" Ольга Герасименко, руководители профильных подразделений газеты, а также дирекции маркетинга и общественных связей, дирекции по рекламе. Участники семинара познакомились с особенностями работы газеты в социальных сетях, новыми форматами взаимодействия с читателями в интернет-пространстве, монетизации интернет-контента.

"Заместитель генерального директора по региональному развитию Андрей Першин рассказал о работе региональной сети издания, размещении регионального контента в выпусках основной печатной версии, на сайте и в социальных сетях, - отметили в пресс-службе. - Белорусские журналисты также приняли участие в планерке по подготовке очередного номера "Российской газеты" и ознакомились с процессом его выпуска".

Участники посетили издательский дом "Комсомольская правда", ознакомились с работой редакции газеты "Комсомольская правда", "Радио "КП", а также масс-медиа Союзного государства - телеканала "БелРос", газеты "Союзное вече", журнала "Союзное государство".

"В "Комсомолке" коллеги говорили о работе печатных изданий в современных условиях, создании онлайн-контента, продвижении регионального контента в интернет-ресурсах, - проинформировали в пресс-службе. - В союзных СМИ - обменялись мнениями по освещению вопросов белорусско-российских отношений, союзной и интеграционной тематики. Мастер-класс для участников семинара провел известный российский блогер, неоднократный участник пресс-туров в Беларусь Александр Усольцев".

На встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой речь шла о региональном белорусско-российском сотрудничестве. Он особо отметил первостепенное значение, которое уделяется информационному сопровождению белорусско-российского сотрудничества, в том числе в рамках практической реализации союзных программ, рассказал о развитии в Союзном государстве проектов в различных сферах - транспортной, инновационной, культурной и других.-0-

Фото пресс-службы посольства Беларуси в России