Семинар по развитию ассоциаций местных Советов депутатов пройдет в Минске с участием экспертов СЕ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 декабря пройдет семинар по развитию ассоциаций местных Советов депутатов. В нем примут участие эксперты Совета Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Эксперты СЕ представят европейский опыт работы местного самоуправления в странах, входящих в Совет Европы, проинформируют о создании и условиях функционирования ассоциаций органов местного самоуправления на примере Дании, Великобритании, Болгарии, Сербии и других государств. Будут также представлены рекомендации по созданию и развитию ассоциаций органов местного самоуправления в Беларуси", - рассказали в пресс-службе Совета Республики.

По итогам обсуждений будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности таких ассоциаций в Беларуси. В стране их две - в Могилевской и Гомельской областях. Взаимодействие в таком формате направлено на координацию деятельности местных Советов депутатов в развитии территориальной, финансово-экономической, организационной и правовой основ местного самоуправления. Это помогает им более эффективно решать вопросы местного значения с учетом интересов и потребностей населения конкретного региона.

Мероприятие организовано в рамках работы Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.-0-