Семинар-практикум по развитию студенческого самоуправления пройдет в БГУ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездной семинар-практикум "Школа студенческого актива" стартует 21 апреля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится в спортивно-оздоровительном комплексе БГУ "Бригантина" (г.п. Радошковичи, Минская область). Организуется оно с целью поддержки и развития студенческого самоуправления.

"В преддверии векового юбилея БГУ событие пройдет под девизом "На все 100". Семинар соберет более 170 студентов из числа членов советов, координирующих жизнь и деятельность молодежи общежитий Студенческого городка вуза. Организуют образовательные секции по мотивации команды, тайм-менеджменту, взаимоотношениям в коллективе. Также пройдет традиционный конкурс "Команда мечты" между студенческими советами общежитий", - рассказали в пресс-службе.

Центральным событием семинара станут выборы председателя Координационного совета органов студенческого самоуправления Студгородка БГУ.

Торжественная церемония закрытия и награждение лучших активистов состоятся 23 апреля.

Организует семинар-практикум Студенческий городок БГУ.-0-