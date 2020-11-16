Семинар студентов и молодых ученых "ГИС-технологии в науках о Земле-2020" пройдет в БГУ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический онлайн-семинар студентов и молодых ученых "ГИС-технологии в науках о Земле - 2020" пройдет 18 ноября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие приурочено к Международному дню географических информационных систем, который ежегодно отмечается в среду третьей недели ноября. Данное событие призвано привлечь внимание общественности к географии и практическому значению географических информационных систем.

"Программа семинара включает конкурс ГИС-проектов среди студентов и аспирантов белорусских вузов. Свои научные работы представят около 40 молодых ГИС-специалистов БГУ, Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Витебского государственного университета им.П.М.Машерова, Полоцкого государственного университета", - рассказали в пресс-службе.

Проекты оценят по трем направлениям: "Применение ГИС-технологий в научных и прикладных исследованиях", "Создание ГИС информационно-справочного и образовательного характера" и "Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение ГИС". Авторы лучших инициатив получат ценные призы от организаторов.

Материалы семинара опубликуют в сборнике "ГИС-технологии в науках о Земле", который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организаторами семинара выступают студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория факультета географии и геоинформатики БГУ и Белорусское географическое общество. В БГУ День ГИС проводится в 20-й раз.-0-