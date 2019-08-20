Семинары по новой системе оплаты труда медиков пройдут в больницах и поликлиниках

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алгоритм работы по внедрению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций здравоохранения с 1 января 2020 года рассмотрят на выездных семинарах-совещаниях, которые пройдут с 19 по 30 августа в областях и Минске. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

На семинары приглашены главврачи (заместители), начальники планово-экономических отделов, главные бухгалтеры, начальники отделов кадров организаций системы Минздрава: областных, центральных районных больниц (поликлиник, диспансеров), центров гигиены и эпидемиологии, домов ребенка, патологоанатомических бюро, МРЭК и др. Планируется рассмотреть алгоритм работы по внедрению новой системы оплаты труда. При этом в Минздраве подчеркнули, что не допускается нарушение сроков выплаты и уменьшение размеров зарплаты работникам.

Руководителям каждой организации системы необходимо разработать Положение по оплате труда работников (включая установление окладов, стимулирующих надбавок, компенсирующих доплат, надбавки по контракту, оказание материальной помощи, осуществление единовременной выплаты на оздоровление, премирование и др.). Каждому работнику рассчитать новый стаж работы в бюджетной организации, провести работу по тарификации всех должностей специалистов и профессий рабочих по новой 18-разрядной тарифной сетке. Подготовить сравнительные расчеты по каждому работнику о зарплате в новых условиях по сравнению с действующими.

Одновременно необходимо заранее принять меры по программному обеспечению новой тарификации и сравнению заработной платы работников за декабрь 2019 года и за январь 2020-го.

Минздрав совместно с главными управлениями здравоохранения облисполкомов и комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, отраслевым профсоюзом продолжит методическое сопровождение применения в бюджетных организациях новых нормативных правовых актов по оплате труда.-0-