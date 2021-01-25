Семинары-практикумы, аспирантские чтения и интеллектуальные игры - в БарГУ проходит научный марафон

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Научный марафон БарГУ-2021", приуроченный к Дню белорусской науки, проходит с 18 по 29 января в Барановичском государственном университете, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза Владимир Климук.

Мероприятие позиционируют как комплексную научно-практическую площадку университета, на которой презентуют результаты научной и инновационной деятельности каждого факультета. Примерное количество участников - около 300 человек. В программе двухнедельного марафона - выставки научных разработок студентов и научно-методических изданий и публикаций преподавателей, семинары-практикумы, аспирантские чтения, мастер-классы, тренинги, научные чтения, интеллектуальные игры.

Научный марафон проходит на базе университета ежегодно. Нынешний имеет ряд отличий и особенностей. Прежде всего это новый формат проведения мероприятия (онлайн-площадки, видео-доклады, серии обучающих интенсивов для молодых исследователей и ученых). За счет привлечения коллег из зарубежья, а также специалистов-практиков, представителей бизнеса, органов власти заметно расширился круг участников марафона и его география. Наряду с преподавателями БарГУ в них участвуют представители высшей школы из Болгарии, Латвии, Китая, России, Украины, Узбекистана.

Так, сегодня пройдут III Зимние научные чтения для студентов факультета педагогики и психологии с онлайн-подключением Джизакского государственного педагогического института и Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И.Носова. В диалоговой площадке "Актуальные проблемы развития науки, бизнеса и образования", которая пройдет 26 января на факультете экономики и права, планируется участие представителей Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, Ростовского государственного экономического университета и БГЭУ. Также в этот день участниками студенческой конференции "Молодежная наука Евразийского пространства: междисциплинарные правовые исследования" станут Оренбургский и Смоленский госуниверситеты. На 29 января с онлайн-лекцией на тему "Технологическое предпринимательство" выступят приглашенные эксперты Южного федерального университета (Россия).-0-