Семьи беженцев выгоняют из Польши с детьми-инвалидами

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьи беженцев выгоняют из Польши теперь и с детьми-инвалидами, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Польша в нарушение международного законодательства отказывается предоставлять помощь беженцам, которые бегут от войн, опасаясь за свою жизнь. Исключениями не становятся ни женщины, ни даже дети, имеющие инвалидность. Польша не только отказала детям-инвалидам с серьезными заболеваниями, которым требуется особый уход и медицинская помощь, но и вытеснила их семьи на линию белорусско-польской границы. Два таких случая зафиксировано на участке Брестской пограничной группы", - отметили в ведомстве.

Днем 1 октября белорусские пограничники обнаружили многодетную семью из Ирака с ребенком с ДЦП. Отец рассказал, что весь путь нес ребенка на руках с надеждой, что в Европе его сын сможет получить необходимое лечение и шанс на нормальную жизнь. Однако вместо человеческого сочувствия и в нарушение прав ребенка, польские силовики доставили всю семью на польско-белорусскую границу и пытались заставить незаконно пройти в Беларусь.

Аналогичный случай произошел с семьей граждан Ирака с двумя детьми-инвалидами. По словам женщины, у обоих детей аутизм. Им необходим особый уход и образование, которых нет в Ираке. Несмотря на просьбы матери остаться в Польше для лечения детей, пограничная стража поступила с ними так же, как и с предыдущей семьей, оказавшейся в безвыходном положении.

"Вытесняя беженцев с детьми-инвалидами, польские силовики лишают их тех прав, которые обязался обеспечить Евросоюз. Кроме того, ввиду недопущения правозащитников на польскую границу, международные организации по правам ребенка также остаются безучастными к жизням и здоровью детей, за чьи права они активно борются, но в реальности получается - только на словах", - подчеркнули в ГПК.-0-

Скриншот из видео ГПК