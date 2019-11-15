Семья играет ключевую роль в психологическом благополучии детей - Сарвар

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья играет ключевую роль в психологическом благополучии детей, заявил журналистам представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для родителей и общества психологическое состояние детей - очень важная задача. Нужно вынести этот вопрос от министерств здравоохранения и образования на родительский уровень, потому что именно родители играют важную роль в психологическом благополучии детей. Ответственное родительство - это важно. Если вы посмотрите, почему у подростка есть депрессия, первая из причин - одиночество. А если дети чувствуют себя одинокими, значит, им не с кем разговаривать, кроме как с гаджетами", - рассказал Рашед Мустафа Сарвар.

По его словам, вопрос психического здоровья детского населения актуален для многих стран мира. Это мультисекторальная проблема, в решении которой должны быть задействованы все заинтересованные ведомства. "Если сравнивать Беларусь с другими странами, то здесь вопросы психологического здоровья детей и подростков не стоят так остро", - сказал представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.

Вместе с тем Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что в обществе бытует много стереотипов относительно психологической помощи. "Нам нужно адаптировать так эту систему, чтобы было больше откровенных разговоров с подростками", - добавил он. -0-