Семья является важной основой государства, и ее надо всячески поддерживать - игуменья Гавриила

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья является важной основой государства, и ее надо всячески поддерживать. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА настоятельница Гродненского Свято-Рождество- Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила, которой сегодня вручен орден Франциска Скорины.

Она рассказала, что монастырь помогает многодетным семьям, детям-инвалидам, сиротам, оказывает поддержку всем, кто в этом нуждается. "Самое главное - помочь деткам, сиротам, инвалидам, многодетным семьям. Мы их любим. Потому что семья - основа государства. И у нас в воскресной школе много многодетных семей. Мы также идем в семьи и помогаем им, чем можем", - добавила игуменья Гавриила.

"Скорби и трудности сплотят весь белорусский народ. Бог дал людям даром природу, землю, и мы должны быть благодарны за эти дары, ценить и беречь их", - уверена игуменья Гавриила.

Настоятельница монастыря пожелала всем жителям Беларуси, "чтобы наступающий 2021 был годом милосердия Божьего и его великих щедрот".-0-