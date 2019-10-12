Семья Николаевых из Могилева стала обладателем звания "Семья года"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал четвертого республиканского конкурса "Семья года" состоялся сегодня во Дворце культуры профсоюзов в Минске. Победителем стала семья Николаевых из Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

До финала дошли 7 лучших семей из всех регионов Беларуси. Участникам предстояло пройти несколько испытаний. Первым конкурсом стал "Родовод": семьи презентовали визитные карточки, где рассказали об истории своего рода, семейных обычаях и традициях. Участники подготовили социально значимый проект "Моя страна - моя семья", в котором представили свою активную жизненную позицию, увлечения, успехи и достижения.

Призовые места были распределены в зависимости от набранных баллов по итогам конкурсных мероприятий.

Диплом I степени и премию в размере Br1,9 тыс. получила семья Николаевых из Могилева. "Радостно, что в стране есть такие семьи, - отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, поздравляя победителей. - Вы действительно герои, страна вами гордится. Семейная политика многогранна. Прежде всего, это финансовая поддержка, особенно многодетным семьям. Но финансами не все измеряется. Сегодня страна формирует в обществе семьи-образец, семьи-пример. Это те, кто сегодня стоит на сцене: сильные, умные, красивые, счастливые".

Елена и Сергей Николаевы воспитывают пятерых детей: Андрея, Олесю, Владислава, Александру и Станислава. Семья с самого начала верила в победу. "Мы говорили, что победим, и победили - свой родной город не подвели. Море эмоций, у нас слезы на глазах. Гордость за семью, по одиночке ничего бы не получилось. Три месяца подготовки оправдали себя. Это честь и высокая ответственность, спасибо всем кто поддерживал и помогал", - наперебой говорят родители и дети.

Дипломов II степени и денежных премий в размере Br890 были удостоены Бычковские из Минска и Никитины из Гомеля.

Дипломы III степени и премии в Br510 вручили семьям Котик из Бреста, Кулаковых из Витебска, Качура из Лиды и Ивашко из Несвижа.

В подарок от организаторов все финалисты получили персональные компьютеры, телевизоры, велосипеды, футбольные мячи, портативные колонки, беспроводные наушники, наборы конфет и игрушек, комплекты столового белья, книги и сертификаты на бытовую технику.

Республиканский конкурс "Семья года" стартовал в 2012 году, первым победителем стала многодетная семья Глазковых из Могилева. Второй республиканский конкурс прошел в 2014 году, третий - в 2017 году, победу в них одержали Никанчуки из Новополоцка и Петрушко из Калинковичей соответственно.

Организатором конкурса выступает Министерство труда и социальной защиты при участии Министерства информации, Министерства культуры, Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского союза женщин, областных и Минского городского исполнительных комитетов, республиканских и международных общественных объединений, иных организаций. Конкурс направлен на укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганду семейных ценностей и традиций, повышение роли и престижа семьи в жизни общества, продвижение в обществе идеи ответственного родительства и равного участия обоих родителей в воспитании подрастающего поколения, что способствует достижению Целей устойчивого развития.-0-