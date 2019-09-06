Семьям с детьми на подготовку к школе в этом году оказана помощь на Br17,4 млн

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году отдельным категориям семей с детьми оказана помощь в размере Br17,4 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"С 1 июня по 2 сентября этого года многодетным, малообеспеченным семьям и семьям из числа иных социально уязвимых категорий на подготовку детей к новому учебному году оказана помощь в размере Br17,4 млн", - сообщили в Минтруда.

При этом за счет государственных средств помощь оказана на сумму Br12,7 млн, предприятиями и организациями по месту работы родителей - Br4,4 млн. В общей сумме помощи учтены благотворительная, гуманитарная и иные виды - для этого во всех регионах страны проводились специальные акции и марафоны.

Как сообщалось ранее, в этом году единовременную материальную помощь к учебному году по подпрограмме "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" планировалось оказать примерно 189 тыс. детей из многодетных семей. Традиционно в рамках государственной адресной социальной помощи получили выплаты на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей малообеспеченные семьи. Выделялись и средства из Фонда социальной защиты населения.-0-