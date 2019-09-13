"Семью года" в четвертый раз определят в Беларуси

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал четвертого республиканского конкурса "Семья года" состоится 12 октября и соберет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов победителей областных и минского городского региональных конкурсов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В заключительном этапе семи семьям-финалистам предстоит презентовать свой "Родовод" - историю рода, семейные обычаи и традиции; в проекте "Моя страна - моя семья" на примерах доказать активную жизненную позицию членов семьи - через увлечения, успехи и достижения. По сумме баллов будут определены обладатели почетного звания "Семья года".

Призеры получат не только признание всей страны, но и денежные премии: за диплом I степени - до 75 базовых величин; за каждый из двух дипломов II степени - до 35 базовых; за четыре диплома III степени - до 20 базовых каждому (1 БВ сейчас составляет Br25,5). Участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами, призами или иными наградами.

Организатором конкурса выступает Министерство труда и социальной защиты при участии Министерства информации, Министерства культуры, Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского союза женщин, областных и Минского городского исполнительных комитетов, республиканских и международных общественных объединений, иных организаций.

Республиканский конкурс "Семья года" стартовал в 2012 году. Второй республиканский конкурс прошел в 2014 году, третий - в 2017-м. Победителями соответственно становились семья Глазковых из Могилева (пятеро детей), Никанчук из Новополоцка (трое детей), Петрушко из города Калинковичи Гомельской области (шестеро детей).-0-