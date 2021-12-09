Сенатор: белорусское государство работает как единый механизм, реагируя на вызовы времени

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство работает как единый механизм, реагируя на вызовы времени. Такое мнение БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, комментируя введение очередного пакета западных санкций в отношении Беларуси.

Алла Смоляк обратила внимание, что за прошедшие четверть века уровень жизни людей в Беларуси заметно вырос. "Экономический базис современного белорусского общества очень солидный. Не будем лукавить, наши средние доходы ниже, чем у немцев, французов или американцев. Зато у нас низкие коммунальные платежи и большой социальный пакет", - обратила внимание сенатор.

Парламентарий подчеркнула, Беларусь - государство, которое работает как единое целое, решает внешние и внутренние проблемы, реагирует на вызовы времени.

"Поэтому справиться санкциями с Беларусью не получится. Мы решим вопрос со сбытом нашего экспорта. Сократится он на Запад, пойдем на Восток, что с успехом и делаем. Еще раз повторюсь, если страна работает как единый механизм, никакие бумажки из Вашингтона не смогут ей реально навредить", - заключила Алла Смоляк.-0-