Сенатор: беспомощность ЕС в решении проблем беженцев и циничное отношение к их судьбам очевидны

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидной стала беспомощность европейских структур в решении проблем беженцев и циничное отношение к их судьбам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Cовета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

"В нашей стране произошло событие, которое в очередной раз подтвердило, что в целях защиты своего суверенитета, безопасности Беларусь готова предпринимать самые решительные шаги в международных отношениях. Президентом в рамках ответных мер на демонстративно недружественные действия Европейского союза, его государств - членов внесен в парламент законопроект "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Реакция на сложившийся характер наших взаимоотношений жесткая и принципиальная, - заявил сенатор. - Ключевым моментом здесь является то, что действия нашей страны являются вынужденными и носят характер защитных мер от комплексного безосновательного, в том числе санкционного, давления на нашу страну со стороны ЕС. Необходимо также учитывать, что сам Европейский союз не в полной мере выполняет свои обязательства по соглашению, свидетельством чему является ситуация с беженцами в Литве, Латвии, Польше".

Другим важным моментом, по словам Феликса Яшкова, является то, что Беларусь действует строго в рамках правового поля. Наша страна воспользовалась предусмотренной соглашением возможностью приостановить его действие с официальным уведомлением об этом другой стороны.

"Уверен, что западные юристы-крючкотворы при всем старании не найдут малейшей возможности обвинить нас в нарушении норм международного права. Чего же в итоге добился Европейский союз своими недальновидными действиями? Западные соседи получили серьезный кризис с нелегальными мигрантами, который день ото дня становится масштабнее и при определенных условиях способен перерасти в кризис политический в отдельно взятых странах Евросоюза. Совершенно очевидной стала беспомощность европейских структур в решении возникших проблем, их циничное отношение к судьбам беженцев. Евросоюз не желает обсуждать проблемы, сложившиеся в связи с нелегальной миграцией, отсутствует элементарное согласие внутри Европейского союза относительно практических мер по разрешению этой непростой ситуации. Решения и действия европейцев крайне негативно сказались на борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - констатировал сенатор.

Он считает, что от Беларуси европейцы получили очередной наглядный урок, как надо отвечать на недружественные действия и защищать свои национальные интересы.

"Наша страна использует ресурсы, которые раньше тратились в рамках исполнения соглашения, на укрепление своей пограничной безопасности. Желание европейских стран навязать нам свою модель развития, грубое вмешательство в наши внутренние дела, беспрецедентное санкционное давление по надуманным поводам, политика двойных стандартов, стремление политизировать технические, экономические вопросы международных взаимоотношений закономерно получат адекватный, своевременный и действенный ответ со стороны нашего государства. И решение нашего Президента о внесении в парламент законопроекта о приостановлении действия соглашения тому наглядное подтверждение", - резюмировал Феликс Яшков. -0-