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08 декабря 2021, 09:00

Сенатор: беженцы - инструмент давления Запада на Беларусь, ее миролюбивую политику и экономику

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Мнение: в основе принятия решений Западом лежит приверженность двойным стандартам

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы - инструмент коллективного Запада для оказания давления на Беларусь, на ее миролюбивую политику и стабильно развивающуюся экономику. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Уже месяц на западных рубежах нашей Родины разворачивается трагедия нескольких тысяч беженцев, уверовавших в популистские обещания европейских политиков и устремившихся в Германию в поисках лучшей жизни. По указке из Брюсселя люди были беспринципно и безответственно остановлены польско-прибалтийскими милитаристами - на их пути выставлен глубоко эшелонированный заслон из колючей проволоки и военной техники, создана настоящая "линия Маннергейма", - сказал сенатор. - В польской приграничной зоне введено чрезвычайное положение, запрещена работа средств массовой информации, гуманитарных организаций, а пропагандистские центры по инструкции специальных служб преднамеренно вводят в заблуждение зарубежную общественность относительно причин возникновения миграционного кризиса и реального положения дел на границе".

По словам Олега Дьяченко, каждый здравомыслящий человек сегодня понимает: ситуация на белорусско-польском пограничье создана искусственно и носит характер заранее спланированной западными спецслужбами диверсии. "Беженцы являются инструментом коллективного Запада для оказания давления на Беларусь, на ее миролюбивую политику и стабильно развивающуюся экономику. Мы стали очевидцами того, как рассыпалась в прах европейская концепция прав человека и предан забвению европейский лозунг "Свобода, равенство и братство", о которых десятилетиями со всех трибун демагогически вещали западные гуманисты и либералы", - отметил сенатор.-0-

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