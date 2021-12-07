Сенатор: беженцы утратили веру в честность западных политиков

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы на белорусско-польской границе - это люди с обманутыми ожиданиями и утраченной верой в честность западных политиков. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Дмитрий Басков.

"На границе Беларуси с Польшей сейчас находятся совершенно обычные люди, такие же, как мы с вами, наши соседи и друзья. И наше главное отличие в том, что мы с вами дома, а они, став жертвами многолетней политики Запада, вынуждены были бежать из родного дома, оставив все в поисках лучшей жизни для себя и своих детей. Это люди с обманутыми ожиданиями и утраченной верой в честность западных политиков", - отметил Дмитрий Басков.

По словам сенатора, мы не можем позволить себе так же обмануть беженцев и бросить в беде. "Сотни детей сейчас сталкиваются с таким, о чем современные дети просто не должны знать. Со своей стороны мы готовы сделать все для того, чтобы облегчить их пребывание на территории Беларуси, и при их желании оказать содействие в возвращении на родину", - сказал он.

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность и у члена Совета Республики Андрея Иванца. "Жизнь - это высшая ценность. Страдания людей недопустимы в современном мире. Беларусь обеспечила беженцев питанием и одеждой, медицинской помощью, создала условия для временного пребывания. Но так не может продолжаться долго. До настоящего времени страны Евросоюза не приняли конкретные меры по разрешению миграционного кризиса. Евросоюзу следует пойти на диалог с беженцами, оказать им помощь в решении проблем", - уверен сенатор.-0-