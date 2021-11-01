Сенатор: большинство попадающих в больницы с коронавирусом пациентов не привиты

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство пациентов, попадающих в больницы с коронавирусом, не привито, отметил член Совета Республики Дмитрий Басков при посещении больниц Бреста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Парламентарий изучил условия работы медиков в красной зоне и отделениях реанимации, оснащенность больниц необходимыми средствами для преодоления COVID-19. На встречах с руководством учреждений здравоохранения обсуждались вопросы, с которыми медики сталкивались на пике заболеваемости населения. Отмечалось, что основная масса пациентов, попадающих в больницы, не привита, что вызывает более тяжелое течение болезни, затрудняет лечение.

"К сожалению, мутации вируса приводят к "омоложению" заболевания. Если раньше в реанимацию попадали в основном возрастные пациенты, то сейчас с тяжелым течением болезни сталкиваются и совсем молодые по меркам этой болезни люди - от 25 до 40 лет. Те, кто сегодня лежит на больничных койках и на себе испытывает коварство COVID-19, очень жалеют, что не воспользовались вакцинацией, которая в нашей стране совершенно бесплатна", - рассказал сенатор.-0-