Сенатор: буду голосовать за наши традиционные ценности

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буду голосовать за наши традиционные ценности, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Мы приближаемся к завершению работы по совершенствованию Основного закона страны. Впереди - республиканский референдум, на котором граждане определят стратегию и тактику развития белорусского государства на ближайшие десятилетия. В истории независимой Беларуси это четвертый референдум по решению важнейших для всего нашего общества вопросов. Я буду голосовать за наши традиционные ценности, которые позволили нам, белорусам, создать независимое и суверенное государство со стабильной общественно-политической системой и социально ориентированной экономикой. Для меня суверенитет государства является основополагающей ценностью, позволяющей белорусскому народу успешно развиваться и повышать уровень своего благосостояния", - рассказал Олег Дьяченко.

Сенатор подчеркнул: "Уверен и в том, что мои соотечественники поддержат на республиканском референдуме проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который прошел подлинно всенародное обсуждение и отражает национальные интересы белорусского народа".-0-