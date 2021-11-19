Сенатор: ЕС демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на границе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на границе. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики Владимир Лукьянов.
"Применение польской стороной водометов и спецсредств в отношении безоружных людей недопустимо. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Польские пограничники действуют в нарушение норм гуманитарного права. Евросоюз демонстрирует двойные стандарты в этой ситуации", - сказал Владимир Лукьянов.
"Мы делаем все возможное, чтобы защитить этих людей на границе. Пока Европа только обсуждает возможность гуманитарной помощи беженцам, в нашей стране к белорусско-польской границе регулярно направляются продукты питания, теплая одежда и другие вещи, людям оказывается медицинская помощь", - отметил сенатор.-0-