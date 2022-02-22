Сенатор: изменения и дополнения в Основной закон - совместная работа государства и граждан

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения в Основной закон - совместная работа государства и граждан, заявил БЕЛТА член Совета Республики Владимир Лукьянов.

"Жизнь Беларуси за последние десятилетия существенно изменилась, страна вышла на новый этап развития, что стало главной предпосылкой к изменению Основного закона, особенно таких направлений, как избирательная и судебная система, Всебелорусское народное собрание, воспитание традиционных семейных ценностей, сохранение исторической правды. Вместе с тем Республика Беларусь по-прежнему остается социально ориентированным государством, которое создает все необходимые условия для обеспечения достойной жизни и свободного развития", - сказал Владимир Лукьянов.

По его словам, по сути, изменения и дополнения в Основной закон - это совместная работа государства и граждан. "Белорусы - фактически соавторы изменений, которые выносятся на референдум, - подчеркнул сенатор. - Согласно международным стандартам каждый народ имеет право свободно определить свою судьбу, закрепив свое решение в таком документе, как Конституция. Важнейшим критерием легитимности этих преобразований является референдум, где каждому гражданину предоставлена возможность проголосовать и выбрать свое будущее. Важен и нужен голос каждого. Призываю каждого воспользоваться своим правом и прийти 27 февраля на участки, чтобы отдать свой голос за наше будущее".-0-