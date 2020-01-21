Сенатор: каждый человек на приеме граждан вправе рассчитывать на помощь

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек, который пришел на прием граждан, вправе рассчитывать, что его услышат и помогут. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к Виктору Лисковичу сегодня записались 14 человек. Они пришли с вопросами по медицинскому обеспечению, социальному обслуживанию, трудоустройству. "Услышанное парламентарии должны проанализировать и по возможности принять решение в пользу человека. Придя в Совет Республики, гражданин вправе рассчитывать на то, что его услышат, ему помогут", - подчеркнул сенатор. Он гарантировал, что озвученные людьми проблемы не остаются без внимания. Парламентарии поднимают их на уровне профильных министерств и ведомств, учитывают в законодательной деятельности.

Виктор Лискович констатировал, что многие вопросы, с которыми приходят на прием в Совет Республики, можно было бы решить на местном уровне. Так, к сенатору обратились два пенсионера с инвалидностью, их вопросы касались социального обслуживания. Парламентарий пообещал детально разобраться в каждой ситуации. "В работе с одинокими, пожилыми должен действовать выявительный принцип. Не надо ждать, чтобы человек шел с проблемами по инстанциям. Нужно прийти к нему и предложить социальные услуги, которые ему необходимы. Тогда люди будут верить в нас и понимать, что есть социальная защита, если попадешь в непростую жизненную ситуацию", - резюмировал он.-0-

Фото Максима Гучека