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21 июля 2021, 16:47

Сенатор: Литва запустила бумеранг, применив методы фашистских карателей

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва запустила бумеранг, применив для решения назревшего конфликта методы фашистских карателей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"Литва в отчаянии. Не готова была страна-соседка к наплыву мигрантов. И до этого здесь не особо церемонились с беженцами - построили для них палаточный лагерь, и по уже сложившейся традиции начали обвинять во всех своих бедах Беларусь. Это, дескать, белорусские власти и пограничная служба виновны в литовских проблемах, это они не задерживают мигрантов, стремящихся попасть в Европу, которая, к слову, обещала им пособия и прочие блага. А Беларусь в условиях санкционного давления должна обеспечивать безопасность литовских границ за свой счет? - отметил сенатор. - И мигрантов винить не в чем: они бегут из разоренных гражданскими войнами стран, от голода, безработицы, бегут с надеждой на помощь благополучных стран и с мечтой на лучшую жизнь для своих детей. Увы, приходится констатировать: Литва не справилась с ситуацией даже как перевалочный пункт для дальнейшего препровождения мигрантов в страны Европы. И то разрешение назревшей проблемы, которое литовцы продемонстрировали всему миру, беспрецедентно по своему цинизму".

Екатерина Серафинович напомнила, что почти три десятка иракских нелегалов (детей, женщин, среди них беременная) избивали, не давали еды и воды, а в итоге привезли на границу и заставили бежать на белорусскую сторону, стреляя вслед.

"Вдумаемся: XXI век, описанная ситуация происходит в стране, которая пафосно называет себя европейской! Как такое возможно?! Есть в происходящем одно "но". Оно заключается в менталитете арабского народа. В восточном мире с трепетом относятся к своим женщинам, их защита - дело чести мужчин. Просчитались литовские власти: одно дело годами создавать инфошум вокруг Беларуси по поводу АЭС, выдавать фейки по различным поводам, другое - стрелять в мусульманских женщин, их детей. Есть такое выражение: если вы не верите в бумеранг, значит, он еще к вам не долетел. Литва запустила этот бумеранг, применив для решения назревшего конфликта методы фашистских карателей. А ведь есть язык дипломатии - Беларусь, несмотря на все давление извне, остается миролюбивой и открытой страной", - подчеркнула сенатор.

По ее словам, иракских мигрантов, избитых и запуганных, в Беларуси приняли, обеспечили всем необходимым, включая медицинскую помощь беременной женщине. "Страна, которую обвиняют в отсутствии демократических прав и свобод, демонстрирует миру заботу о людях независимо их национальности и вероисповедания. Страна, которая громко кричит о своей демократичности, расправляется с этими людьми жестко и беспринципно… Правда, теперь молчит о том, почему стал возможным такой инцидент. Разумеется, Литва в отчаянии, однако это не повод решать конфликт с помощью нацистских методов. Видимо, литовские власти считают по-другому", - резюмировала Екатерина Серафинович. -0-

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