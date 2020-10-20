Сенатор: "мирные протестующие" не настроены на конструктивное решение

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мирные протестующие" не настроены на конструктивное решение, им не нужен диалог с властью. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Елена Зябликова.

"События, которые сейчас происходят у нас в стране, объяснить сложно. Оппозиционно настроенные граждане не слышат нас. Самое простое - кричать, что у нас все плохо, а что плохо, пояснить не могут. Эмоции, истерика - это удел слабых, тех, кому нечего сказать людям. К сожалению, так называемые "мирные протестующие" не настроены на конструктивное решение. Им не нужен диалог с властью", - сказала Елена Зябликова.

По ее словам, люди уже устали от никому не нужных акций. "Нет возможности спокойно погулять по улице, в парке, родители переживают за своих детей, которых втягивают в политические игры. Мы хотим жить в красивых, благоустроенных населенных пунктах, а не с разобранными тротуарами, поломанными скамейками, расписанными непристойными словами зданиями и сооружениями. Уничтожается труд многих людей. Конечно, ломать - не строить. Пора прекратить все эти безобразия. Поэтому мы готовы встречаться, разговаривать и принимать те решения, которые обеспечат нам стабильное развитие Беларуси, мирную жизнь, позволят нам построить такую страну, в которой будут жить наши дети счастливо", - отметила сенатор.

Елена Зябликова напомнила, что сейчас по всей стране созданы диалоговые площадки, где абсолютно каждый может высказать свое мнение и предложение. "Такая диалоговая площадка состоится у меня 22 октября с представителями молодежи агропромышленного комплекса Борисовского района. Затем, 23 октября, будет диалоговая площадка с представителями различных общественных организаций района, где будет возможность высказать все свои предложения, которые будут полезны для нашей страны. Таким образом мы сможем услышать друг друга", - заключила она.-0-