Сенатор: мы хотим, чтобы нам не мешали мирно жить и честно трудиться

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему мы должны жить по чужим законам и быть заложниками чьих-то грязных игр из-за передела рынков сбыта, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Елена Зябликова, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"Беларусь - наша страна. Мы, жители Беларуси, хотим жить счастливо и быть уверенными в завтрашнем дне, иметь возможность достигать личных и профессиональных целей. Очень сложно выживать в мире, где нет справедливости. Почему мы должны жить по чужим законам и быть заложниками чьих-то грязных игр из-за передела рынков сбыта", - задается вопросом сенатор.

Она считает, что главное для любой страны это стабильность. "Стабильность определяет мирный труд граждан. Санкции, которые объявляют в отношении предприятий, затронут интересы каждого из нас. Они спровоцируют сокращение финансовых поступлений в бюджет. Это значит, что наши люди останутся без пенсий и пособий. Как будем учить наших детей? Как будет обеспечивать здравоохранение? Народ Беларуси отличается уникальным трудолюбием. Мы хотим немногого, чтобы нам не мешали мирно жить, честно трудиться, содержать свои семьи и растить детей", - отметила Елена Зябликова.-0-