Сенатор: на референдуме каждый белорус может высказать свое мнение, упускать такой шанс нельзя

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме каждый белорус может высказать свое мнение, упускать такой шанс нельзя. Об этом БЕЛТА заявил член Совета Республики Владимир Лукьянов.

"В результате всенародного обсуждения сформировался белорусский Основной закон, реализация которого на практике поможет дальнейшему демократическому развитию Республики Беларусь по пути социального прогресса и процветания", - сказал Владимир Лукьянов.

Сенатор напомнил, что с 11 февраля участковые комиссии ведут работу с гражданами. Каждый гражданин может прийти на участок для голосования и посмотреть, правильно ли внесены данные о нем. Кроме того, сейчас идет оформление и рассылка сообщений о времени и месте голосования.

"Референдум - это один из элементов прямой демократии, когда каждый гражданин имеет возможность высказать свое мнение. Упускать этот шанс нельзя", - добавил Владимир Лукьянов.-0-